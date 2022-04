dnes 15:16 -

Stáva sa, že niektoré siete "obmedzujú" množstvo predávaného tovaru na jedného zákazníka. Uviedla to pre TASR Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR v súvislosti s vykupovaním niektorých druhov potravín.

"Toto však nie je obmedzením v pravom slova zmysle, lebo ide o veľké množstvá, ktoré reálne nikto z nás nenakupuje a nemá šancu spotrebovať. Toto sa deje len z dôvodu prípadných špekulatívnych nákupov za účelom ďalšieho predaja. Takýmto spôsobom sa bránia aj maloobchodné siete v iných členských štátoch EÚ," spresnila.

"Inak sú naši zákazníci disciplinovaní, za čo im chceme poďakovať, lebo nekomplikujú svojim správaním situáciu ani nám a v konečnom dôsledku ani sebe," poznamenala.

Najčastejšie sa podľa nej spomína práve olej a múka ako najcitlivejší sortiment. "Aj v tomto prípade môžem potvrdiť, že k výrazným výpadkom nedochádza a na pultoch sa vždy dajú nájsť iné druhy tohto sortimentu, ktoré sú zastupiteľné. Problém sme zaznamenali so slovenskou hydinou. Akcentujem to preto, lebo členovia Zväzu obchodu SR dlhodobo spolupracujú so slovenskými producentmi a v takýchto prípadoch sa budú musieť obrátiť na zahraničných dodávateľov," priblížila.

"Generálne sa však dá konštatovať, že situácia so zásobovaním v našich obchodných sieťach je plynulá. Zatiaľ sme zaznamenali iba krátenie niektorých dodávok v zmysle, že tieto nie sú dodávané na takú dlhú dobu, na akú sme boli zvyknutí, ale sú dodávané na kratšie obdobie z dôvodu opatrnosti, ale aj z dôvodu neustále sa zvyšujúcich odbytových cien, otvárania zmlúv a preceňovania tovaru. Taktiež sme v niektorých prípadoch zaznamenali posunutie dodávok o týždeň alebo o dva," spresnila.

To však podľa nej nič nemení na veci, že tovaru je zatiaľ dostatok. Keď sa náhodou stane, že niektorý typ krátkodobo nie je na pultoch, lebo aj charitatívne organizácie vedia niektoré sortimenty vykúpiť, je nahradený substitútmi, prípadne doplnený v krátkom čase.

"Neobávame sa nedostatku potravín pre našich zákazníkov, pretože sme súčasťou veľkého, bezpečného a odolného jednotného trhu Únie," uviedla.

To, čo je najväčším problémom týchto dní, sú podľa Machútovej enormné nárasty cien energií a pohonných látok a ceny vstupných surovín a preto bude čoraz ťažšie udržať aspoň ako-tak znesiteľné ceny pre konečného zákazníka. "Zdôrazňujem však, že deklaráciu, ktorú sme s pánom ministrom (pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom, pozn. TASR) podpísali, budeme plniť do bodky," dodala prezidentka ZO SR.