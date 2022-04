Podnikatelia v cestovnom ruchu nesúhlasia s vypínaním osvetlenia

dnes 12:46 -

Podnikatelia zo Združenia cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry nesúhlasia s vypínaním verejného osvetlenia v nočných hodinách. Mesto vyzvali na prehodnotenie tohto kroku a zároveň predložili možné riešenia. „Rozumieme potrebe znižovať náklady pre rastúce ceny, vypínanie svetiel v top destinácii na Slovensku, najmä v letnej sezóne, však nevidíme ako najšťastnejšie riešenie,“ uviedla riaditeľka združenia Lenka Rusnáková.

ZCR navrhlo mestu naviazať svietenie na verejnú dopravu, aby sa zamestnanci mohli dostať bezpečne z a do práce. Vypnúť svetlá by sa tak mali podľa združenia pol hodiny po poslednom spoji električky s príchodom do Starého Smokovca a zapnúť 20 minút pred prvým spojom z Tatranskej Lomnice. „Podľa prepočtov by sa takto mohlo ušetriť 44 percent energie, ak by sa vypínali svetlá od 23. do štvrtej hodiny,“ konkretizovala Rusnáková. Úsporu by tiež mohlo mesto riešiť vypnutím každej druhej lampy, čo je podľa nej technicky možné, a to manuálnym vypnutím poistky na lampách. „Takýmto vypnutím svetiel by sa podľa prepočtov verejnoprospešných služieb ušetrilo 50 percent energie. Aktuálne realizované vypínanie svetiel ušetrí 57 percent. Na niektorých miestach by bolo možné vypnúť aj dve z troch lámp,“ zdôraznila Rusnáková.

Združenie okrem toho mesto požiadalo, aby dalo prekontrolovať, kedy sa svetlá v jednotlivých častiach zapínajú. Rusnáková upozornila na fakt, že napríklad v Tatranskej Lomnici sa svietilo už krátko po 18. hodine, keď ešte vidno.

„Vysoké Tatry sú miestom, kde sa ľudia pohybujú aj po zotmení, v letnej sezóne aj dlho do noci. Dlhodobo sa spolu s mestom snažíme o vytvorenie kultúrneho programu či oživiť Tatry podnikmi. Vypnutie svetla o 22.30 h odradí väčšinu návštevníkov od návštevy gastrozariadení vo večernej dobe a môže spôsobiť aj to, že si radšej zvolia inú destináciu,“ upozornila na jeden z problémov Rusnáková. Dodala, že cestovný ruch zažil za posledné dva roky veľmi náročné obdobie a každý takýto signál môže spôsobiť ďalšie prehĺbenie neistoty zo strany verejnosti a vytvára negatívny obraz Vysokých Tatier u návštevníkov, podnikateľov či domácich. „Každé takéto rozhodnutie by malo prísť po spoločnej diskusii s aktérmi cestovného ruchu, keďže sú neoddeliteľnou súčasťou regiónu,“ uzatvára Rusnáková.

Mesto o čiastočnom vypínaní osvetlenia informovalo ešte koncom marca. Dôvodom bola úspora vo výške 50.000 eur ročne. Samospráva zároveň upozornila, že ide o dočasné riešenie a plánuje inováciu verejného osvetlenia.