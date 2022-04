VTB chce požiadať súd o špeciálnu správu jej britskej divízie pre sankcie

dnes 10:31 -

Britská pobočka ruskej VTB banky je pripravená podať žiadosť o špeciálnu správu. Bola by tak ďalšou ruskou finančnou inštitúciou, ktorá doplatila na sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

VTB Capital sa má postaviť pred londýnsky súd v stredu. Požiada ho, aby nariadil tzv. špeciálnu správu, čo je forma platobnej neschopnosti, ktorá zabezpečuje minimálne narušenie finančných trhov, uviedli zdroje, ktoré chcú zostať v anonymite, pretože informácie nie sú verejné.

VTB, druhý najväčší poskytovateľ pôžičiek v Rusku, je jednou z niekoľkých finančných inštitúcií, na ktoré sa vzťahujú sankcie zo strany Spojeného kráľovstva.

Konanie na súde prichádza len niekoľko dní po tom, ako londýnsky súd vydal rozhodnutie v prípade britskej pobočky najväčšieho ruského veriteľa Sberbank.

Separátna európska divízia VTB bola ponúknutá na predaj, čo podporili aj nemecké regulačné úrady, pretože sa tak vyhne chaosu.

Pobočka VTB v Londýne sa už roky zmenšovala, keďže banka presunula viac svojich operácií do Frankfurtu nad Mohanom a Švajčiarska. Dokumenty zo Spojeného kráľovstva ukazujú, že aktíva jej dcérskej spoločnosti so sídlom v Londýne dosiahli vrchol v roku 2014 na úrovni 11,6 miliardy USD (10,57 miliardy eur) a do roku 2020 sa scvrkli na 1,66 miliardy USD, pričom počet zamestnancov klesol približne zo 400 zhruba na 150.

Vzhľadom na pokračovanie vojny na Ukrajine a po správach z mesta Buča, kde boli po odchode ruských vojakov objavení zabití civilisti so zviazanými rukami, USA a ich európski spojenci pracujú na novom kole sankcií. To bude zahŕňať zákaz všetkých nových investícií v Rusku.