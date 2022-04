Volkswagen zredukuje počet modelov a sústredí sa na prémiový trh

dnes 9:31 -

Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) do konca dekády zredukuje počet modelov so spaľovacím motorom aj za cenu nižšieho objemu predaja, aby sa mohla sústrediť na výrobu ziskovejších prémiových vozidiel. Uviedol to v stredu jej finančný riaditeľ Arno Antlitz pre noviny Financial Times (FT).

„Kľúčovým cieľom nie je rast,“ povedal Antlitz, podľa ktorého sa skupina zameriava viac na kvalitu a na marže ako na objem a podiel na trhu.

Podľa neho koncern VW zníži v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov v Európe o 60 % svoj sortiment benzínových a naftových áut, ktorý pozostáva najmenej zo 100 modelov rozmiestnených medzi niekoľkými značkami.

Noviny uviedli, že nová stratégia VW je znakom hlbokých zmien v automobilovom sektore, ktorý sa celé dekády snažil zvýšiť zisky predajom väčšieho množstva áut každý rok, aj keď si to vyžadovalo výrazné zľavy.

Bývalý generálny riaditeľ VW Martin Winterkorn, ktorý odstúpil v dôsledku škandálu s emisiami naftových motorov, si dal za cieľ poraziť Toyotu a General Motors a dosiahnuť, aby sa VW stal do roku 2018 najväčším predajcom áut z hľadiska objemu.

