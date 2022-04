Veľký prieskum portálu Kariéra.sk: 82 % Slovákov má obavy, že vojna na Ukrajine bude mať dopady aj na Slovensko 

Zdroj: kariera.sk

Až 84 % Slovákov očakáva dopad vojny na Ukrajine na svetovú ekonomiku

Analytici hlásia zdražovanie a najmä nárast cien komodít vo vysokej miere. Je teda jasné, že dopady vojnového konfliktu prebiehajúceho na Ukrajine ovplyvnia aj svetovú ekonomiku. Až 84 % ľudí, ktorí sa zapojili do prieskumu na Kariéra.sk si myslí, že vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvní svetovú ekonomiku. O tom, že sa nemýlia svedčia aj názory ekonómov.

Dopady konfliktu Ruska s Ukrajinou zasiahnu aj Slovensko, potvrdzujú to nielen odborníci, ale rovnaký názor majú aj Slováci. Až 82 % ľudí, ktorých sa v prieskume Kariéra.sk opýtali na to či majú obavy z dopadov konfliktu aj na Slovensko, odpovedalo súhlasne. Zhruba 11 % opýtaných nemá obavy z dopadov tejto situácie. Takmer 7 % ľudí situácia vôbec nezaujíma.









Ľudia na Slovensku očakávajú zdražovanie potravín, v prieskume to označilo 28 % opýtaných

Slováci sa obávajú najmä zdražovania. Rast inflácie tu bol už počas pandémie, ale konflikt na Ukrajine bude mať dopady na celkové zdražovanie. Čo očakávajú respondenti? 28 % z nich očakáva najmä zdražovanie potravín, 24 % opýtaných očakáva zdražovanie energií a 25 % ľudí sa obáva humanitárnej krízy.







Zhruba 43 % Slovákov dopraje ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny zamestnať sa na Slovensku

„Mnoho slovenských rodín pocítilo veľkú krízu počas pandémie, utrpeli zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci, ktorí dostali v práci výpoveď. Pomoc Ukrajincom sa začína stávať medzi ľuďmi kontroverznou témou, je tu skupina ľudí, ktorá ma obavy, že práve utečenci zoberú Slovákom pracovné príležitosti. Pracovný trh na Slovensku však stále ponúka pracovné pozície pre Slovákov, ako aj pre ľudí z Ukrajiny. Nedostatok zamestnancov dlhodobo hlásia firmy v oblasti výroby, v cestovnom ruchu, energetike, IT či v zdravotníctve,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR v Kariéra.sk.

Hranice Slovenska doteraz prekročilo takmer 300-tisíc ľudí z Ukrajiny a dočasné útočisko poskytlo Slovensko už viac ako 50 000 ľuďom. Doprajú Slováci ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny zamestnať sa na Slovensku? 43 % Slovákov dopraje ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny zamestnať sa na Slovensku. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí síce chápu situáciu utečencov, ale ich zamestnávanie nepodporujú, tí tvoria 25 % z opýtaných, ktorí sa zapojili do prieskumu Kariéra.sk. Sú tu aj Slováci, ktorí si myslia, že pre Ukrajincov budeme zrejme iba tranzitnou krajinou a prácu si budú hľadať mimo Slovenska, myslí si to 15 % respondentov.