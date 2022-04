Rubeľ krytý zlatom: Prečo je nepravdepodobné, že to vydrží

Zdroj: the conversation;bullionstar

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:52 -

Uzákonenie parity zlata bolo bežnou praxou hlavných svetových mocností na uľahčenie platieb v medzinárodnom obchode v ére zlatého štandardu v 19. a na začiatku 20. storočia. To isté platilo trochu iným spôsobom počas éry Bretton Woods od roku 1944 do roku 1971, keď sa americký prezident Nixon rozhodol ukončiť systém odstránením spojenia medzi zlatom a americkým dolárom.



Pôvodne sa predpokladá, že Putinovo nové vyhlásenie bude trvať od 28. marca do 30. júna. Ide o posledný zo série krokov súvisiacich s rubľom, počnúc oznámením z 23. marca, že namiesto eur a dolárov budú Rusi za európsky plyn akceptovať iba platby v rubľoch. Mnohí predpovedali, že Rusko rozšíri túto politiku minimálne na ropu, ale zašlo ešte ďalej a naznačilo zámer uplatniť ju na všetky komodity, ktoré vyváža, ako napríklad na pšenicu, nikel, hliník, obohatený urán a neón.



Hlavným cieľom týchto krokov je pokúsiť sa zabezpečiť dôveryhodnosť rubľa tým, že sa stane žiadanejším na devízovom trhu, hoci to zapadá aj do dlhodobých pokusov Ruska a Číny oslabiť dominanciu amerického dolára ako globálnej rezervnej meny - meny, v ktorej je ocenená väčšina medzinárodných tovarov a ktorú väčšina centrálnych bánk drží vo svojich devízových rezervách.



Ako je možné vidieť na grafe nižšie, rubeľ sa koncom februára a začiatkom marca prepadol o viac ako 70 %, keď boli uvalené západné sankcie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu (kolaps zodpovedá nárastu v grafe RUB/USD).







Po veľkom poklese sa rubeľ trochu zotavil, čo je v takýchto situáciách typické (v literatúre známe ako „prekročenie výmenného kurzu“). Mena však po oznámení, že za plyn sa má platiť v rubľoch, ďalej posilnila (nezáleží na tom, ako vážne bol tento krok myslený a či by bol vôbec uskutočniteľný).

Na základe oznámenia o zlate mena pokračovala v posilňovaní na približne 83 RUB za dolár. Ako povedal analytik drahých kovov Ronan Manly, dáva to zmysel, ak si uvedomíte, že trhová cena gramu zlata je v súčasnosti približne 62 USD. To je pomerne blízko k Putinovmu oznámeniu, že 1 gram zlata sa rovná 5 000 RUB, čo v skutočnosti vytvára výmenný kurz založený na zlate 81 RUB k 1 USD.



Aké sú dôsledky tohto vývoja?

Krok Ruskej centrálnej banky prepojiť rubeľ so zlatom a prepojiť komoditné platby s rubľom je zmenou paradigmy, ktorú západné médiá v skutočnosti ešte nepochopili. Keď domino padá, tieto udalosti sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi. Zvýšený dopyt po fyzickom zlate, výplachy na trhoch s papierovým zlatom. Precenená cena zlata. Odklon od amerického dolára. Zvýšený bilaterálny obchod s komoditami medzi nezápadnými krajinami v iných menách ako americký dolár. Možno sme práve svedkami začiatku konca tohto 50-ročného systému a zrodu nového multilaterálneho menového systému podporovaného zlatom a komoditami. Spúšťačom bolo zmrazenie ruských devízových rezerv. Obrovské komoditne silné krajiny sveta, ako je Čína a krajiny vyvážajúce ropu, môžu mať teraz pocit, že nastal čas prejsť na nový, spravodlivejší menový systém. Nebol by to prekvapenie, diskutovali o tom už roky.



Čo to znamená pre ostatné meny?

Globálne monetárne prostredie sa rýchlo mení a centrálne banky na celom svete to zjavne berú na vedomie. Západné sankcie, ako napríklad zmrazenie väčšiny devízových rezerv Ruska pri pokuse sankcionovať ruské zlato, teraz jasne ukázali, že vlastnícke práva na devízové ​​rezervy držané v zahraničí sa nemusia rešpektovať, a podobne aj to, že zlato zahraničnej centrálnej banky držané v trezoroch. ako v Bank of England a New York Fed, nie v bezpečí pred skonfiškovaním.

Ostatné nezápadné vlády a centrálne banky sa preto budú veľmi zaujímať o to, aby Rusko prepojilo rubeľ so zlatom a prepojilo platby za vývoz komodít s rubľom. Inými slovami, ak Rusko začne akceptovať platby za ropu v zlate, potom ostatné krajiny môžu cítiť potrebu nasledovať ich.

Pozrite sa, kto sú okrem USA najväčší svetoví producenti ropy a zemného plynu – Irán, Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar. Je zrejmé, že všetky krajiny BRICS a euroázijské krajiny toto všetko veľmi pozorne sledujú. Ak sa bude blížiť zánik amerického dolára, všetky tieto krajiny budú chcieť, aby ich meny boli príjemcami nového mnohostranného menového poriadku.

Predchádzajúce systémy kryté zlatom

Skúsme sa teraz pozrieť na historické paralely v súvislosti so zlatým štandardom. Britský zákon o razení mincí z roku 1816 stanovil hodnotu libry na 113 zŕn čistého zlata, zatiaľ čo americký zákon o zlatom štandarde z roku 1900 stanovil, že dolár by si mal zachovať hodnotu 23,22 zŕn čistého zlata. Celkovo tieto dva akty znamenali oficiálny výmenný kurz zlata 1 £ = 4,87 USD.



Podobne to bolo počas povojnovej éry Bretton Woods: 1 unca zlata mala údajne hodnotu 35 USD a všetky ostatné meny boli fixované a konvertibilné na americký dolár. Zlato bolo stredobodom systému ako spôsob, ako urobiť peniaze dôveryhodnými.



Samozrejme, pripojenie rubľa k zlatému štandardu počíta s určitými „pravidlami hry“, ktoré bude musieť Rusko dodržiavať. Moskva by mala byť ochotná vymeniť zlato za ruble každému, kto by tak chcel urobiť. Robili to aj USA počas éry Bretton Woods a viedlo to k zániku systému: s rastúcimi výdavkami USA na vedenie vojny vo Vietname boli držitelia dolárov čoraz nervóznejší z hodnoty dolára a snažili sa ho vymeniť za zlato.



Jednostranné rozhodnutie Nixona ukončiť konvertibilitu pochádzalo zo strachu, že by sa USA minulo zlato, čo by zničilo dôveryhodnosť dolára. Od tohto rozhodnutia sa svet presunul na systém plávajúcich výmenných kurzov a cena zlata neustále rástla, keďže svetové meny v porovnaní s ním oslabovali. Systém bol účinne podporený dohodou , ktorú Američania uzavreli začiatkom 70. rokov 20. storočia s cieľom kúpiť ropu od Saudskej Arábie a poskytnúť im vojenskú podporu výmenou za to, že použijú doláre na nákup amerických vládnych dlhopisov.







Problém pre Rusko je v tom, že ak bude ochotné vymeniť ruble za zlato, mohlo by čoskoro skončiť v podobnej situácii ako USA okolo roku 1971. Vojny predstavujú abnormálny stav vecí, ktorý prichádza s obrovskou neistotou: nie sú možné žiadne spoľahlivé prognózy, a trhy sú náchylné prehnane reagovať na nový vývoj – najmä v krátkodobom horizonte. Ak dôvera v rubeľ opäť klesne, mnohí investori sa môžu rozhodnúť stiahnuť zlato z centrálnej banky, čo by mohlo byť pre Moskvu mimoriadne destabilizujúce.



Schopnosť Ruska udržiavať fixný kurz rubľov za zlato úzko súvisí s tým, čo sa stane s dopytom po ruskej energii. Ak sa Západ dokáže len pomaly vymaniť zo svojej závislosti od ruskej ropy a plynu, potom dopyt po rubľoch pomôže podporiť menu (najmä ak Západ nakoniec bude za komodity platiť Rusku v rubľoch).



Ak však politici vypočujú ekonómov a okamžite prestanú dovážať ruský plyn, ropu a iné komodity, rubeľ môže dramaticky klesnúť, spolu s celou ruskou ekonomikou. Aj keď by to spôsobilo ďalší nárast cien a bolesti na celom svete, môže to byť najefektívnejší a možno aj najbezpečnejší spôsob, ako prinútiť Rusko zastaviť vojnu.