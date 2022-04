SR nie je medzi štátmi, v ktorých by mali byť Kinder vajcia so salmonelou

dnes 17:31 -

Slovensko nie je zatiaľ medzi štátmi, v ktorých by mali byť Kinder vajcia so salmonelou. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na informáciu, že Veľká Británia vyšetruje šírenie salmonelózy spojené s vajíčkami Kinder Surprise.

"V rámci systému rýchleho varovania nebola Slovenská republika zatiaľ začlenená do krajín, kde by mali byť výrobky pochádzajúce z továrne v Belgicku distribuované. Napriek tomu Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR poslala otázku prostredníctvom Európskej komisie, aby výrobca zaslal distribučný zoznam všetkých konkrétnych vyrobených šarží," priblížil agrorezort.

Európsky úrad pre potraviny v spolupráci s ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb) podľa MPRV pracujú na spoločnom stanovisku k tejto otázke, s výsledkami budú členské štáty oboznámené počas štvrtka (7. 4.). "ŠVPS SR sa aj napriek uvedenému cielene zameria na kontrolu týchto výrobkov na trhu," ubezpečilo slovenské ministerstvo pôdohospodárstva.

Zdravotnícke úrady začali vyšetrovanie šírenia nákazy salmonelózy spájanej s čokoládovými vajíčkami Kinder Surprise. Týmto ochorením sa v Británii nakazilo približne 63 osôb, prevažne detí. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Spoločnosť Ferrero, ktorá vajíčka vyrába, sťahuje z predaja niektoré ich balenia, oznámil britský Úrad pre potravinárske štandardy (FSA). Robí tak v rámci prevencie, zatiaľ čo úrady možnú spojitosť medzi nákazou a jej výrobkami vyšetrujú. Dôvodom stiahnutia týchto výrobkov je podľa FSA "možná spojitosť so šírením salmonelózy".

Ďalšie prípady nákazy zaznamenali aj v iných európskych krajinách vrátane Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka a Švédska, dodáva DPA. Vajíčka Kinder Surprise vyrábajú v Belgicku.

Výrobky spojené s nákazou sú balenia s tromi 20-gramovými vajíčkami, ktoré majú dátumy spotreby medzi 11. júlom a 7. októbrom tohto roka. Všetky boli podľa FSA vyrobené v tom istom závode, pričom ďalšie výrobky spoločnosti Ferrero neboli nákazou postihnuté.