V Lučenci je konferencia na podporu obnovy vlakového spojenia s B. Ďarmotami

Podporiť projekt obnovy železničného spojenia medzi Lučencom a Balážskymi Ďarmotami v Maďarsku má za cieľ utorková konferencia, ktorá sa koná v lučeneckej historickej radnici. Účastníkmi sú zástupcovia príslušných slovenských a maďarských ministerstiev, železníc, regionálnych organizácií cestovného ruchu, Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj starostovia obcí na Poiplí.

Ako pre TASR uviedla projektová manažérka Mestského úradu v Lučenci Ingrid Garajová, iniciátormi projektu železničného spojenia oboch miest boli maďarské mimovládne organizácie, záštitu nad projektom prevzali obe samosprávy. „Prvá konferencia na podporu tohto projektu sa konala vlani v Balážskych Ďarmotách, kde bolo podpísané aj memorandum,“ uviedla.

V memorande samosprávy a partneri projektu žiadajú vlády Slovenska i Maďarska o spoločnú koordináciu krokov pri revitalizácii železnice Poiplia z finančných zdrojov Európskej únie. Memorandum okrem iného žiada i obnovenie priameho železničného spojenia medzi Balážskymi Ďarmotami a Budapešťou či vytvorenie cestovného poriadku, ktorý bude koordinovaný s autobusovou cestnou dopravou.

„Prvotným cieľom je obnovenie železničného spojenia pre turistickú dopravu. Už 1. mája vyštartuje turistický vlak z Balážských Ďarmot do Lučenca a následne aj späť,“ pripomenula Garajová. V auguste by mal ísť takýto vlak zase zo Slovenska do Maďarska a naspäť.

Železničné spojenie medzi Lučencom a Balážskymi Ďarmotami historicky existovalo od konca 19. storočia do 90. rokov uplynulého storočia. Obnovenie železnice a spojenia by malo v prvom kroku pomôcť rozvoju cestovného ruchu v Novohrade, a to vďaka prepojeniu projektu s cyklobusmi či skibusmi. Turisti z Maďarska by tak mohli navštíviť aj regióny Gemer, Podpoľanie či Horehronie.

"Staviame na tom, čo máme vybudované, a železnicu medzi Balážskymi Ďarmotami a Lučencom vybudovanú máme. Na maďarskej strane chýba určitý úsek, o ktorý musí zabojovať maďarský partner," uviedla pred časom primátorka Lučenca Alexandra Pivková.