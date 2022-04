Spoločnosť Kerex plánuje v Michalovciach rozšírenie výroby

dnes 9:46 -

Strojárska spoločnosť Kerex plánuje na rozšírenie svojej produkcie automobilových prívesov, návesov a nadstavieb v Michalovciach preinvestovať do roku 2023 viac ako 4,5 milióna eur. V súvislosti s touto investíciou by mala do roku 2025 vytvoriť 15 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý posunulo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Súčasťou investície by mala byť aj výstavba novej haly s robotickou zváracou linkou. "V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ plánuje vynaložiť v rozmedzí rokov 2022 až 2023 minimálne 4,59 milióna eur ako oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení," spresnil rezort hospodárstva. Firma by podľa návrhu MH mohla dostať štátny investičný stimul 950.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Ten však ešte musí schváliť vláda.

Spoločnosť Kerex nie je súčasťou žiadnej nadnárodnej skupiny. Bola založená v roku 1992 pôvodne na výrobu kontajnerov, lešenia a ostatných oceľových výrobkov pre stavebný priemysel. Neskôr sa spoločnosť začala zaoberať výrobou výmenných nadstavieb pre kombinovanú prepravu rôznych rozmerov a prevedení a v roku 2002 predstavila prvý kamiónový náves. Firma zamestnáva približne 200 pracovníkov a vlani dosiahla podľa portálu FinStat obrat 36,4 milióna eur.