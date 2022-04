Prečo by sa ponuka peňazí mala meniť

Zdroj: AIER

Aký je zmysel menovej politiky? Prečo sa peňažná zásoba niekedy musí meniť? Peniaze sú predsa len nástroj na uľahčenie obchodu. Za predpokladu, že je dostatok peňazí na uskutočnenie transakcií, nie je jasné, prečo by sme ich niekedy potrebovali viac. Bohatstvo ekonomiky závisí od prírodných zdrojov, práce, kapitálu, technológií a právnych inštitúcií, nie od množstva papierikov v našich peňaženkách.



Hoci je tento názor z dlhodobého hľadiska správny, najdôležitejším poznatkom teórie cien je, že trhové ceny poskytujú informácie o relatívnom nedostatku zdrojov. Trhy sú rozsiahlou komunikačnou sieťou so signálmi vo forme cien prenášaných ponukou a dopytom. Ceny pomáhajú spotrebiteľom obozretne rozpočtovať a firmám vyrábať so ziskom. Pretože ich akcie sú koordinované cenovým mechanizmom, plány výrobcov majú tendenciu zasahovať do plánov spotrebiteľov.



Aby však systém trhových cien fungoval, vyžaduje si to niekoľko vecí. Jedným z nich sú peniaze, ktoré sú spoločným menovateľom pre porovnávanie línií spotreby a výroby. V skutočnosti majú peniaze svoj vlastný „trh“ – okrem ponuky peňazí je zmysluplné hovoriť aj o dopyte po peniazoch. Dopyt po peniazoch v skutočnosti znamená, koľko z nášho príjmu chceme držať vo forme peňazí alebo takmer peňažných náhrad, ako sú bežné účty. Nejde o to, koľko peňazí by sme chceli mať. Majte na mysli alokáciu portfólia, nie toky spotreby.



Ak sa ponuka peňazí a dopyt po peniazoch zhodujú, všetko je v poriadku. Ceny plnia svoju úlohu pri oznamovaní „nákladoch príležitosti“ spotreby a výroby. Ak napríklad strávite čas a miniete peniaze na návštevu kina, nemôžete tento čas stráviť doma čítaním knihy a nemôžete minúť peniaze na niečo iné. Ak je vašou ďalšou najlepšou alternatívou k pozeraniu filmu čítanie knihy, potom náklady príležitosti na pozretie filmu sú vynaložené peniaze plus potešenie, o ktoré sa zrieknete, keď si knihu neprečítate.

Ale čo ak sa ponuka peňazí a dopyt po peniazoch nezhodujú? Vtedy nastáva problém. „Cena“ peňazí, ktorá je v skutočnosti len ich kúpnou silou, sa musí prispôsobiť, aby „vyčistila“ peňažný trh, čím sa ponuka a dopyt opäť dostanú do rovnosti. Pretože peniaze tvoria zhruba polovicu všetkých výmen, úpravy na peňažnom trhu sa prelievajú aj na trhy tovarov a služieb.



Predstavte si ekonomiku v tvare kolesa. Rôzne trhy tvoria jeho výplet. Centrom je peňažný trh. Koleso môže fungovať s niekoľkými alebo dokonca mnohými zlomenými „špicami“. Ale ak je prasknutý náboj, koleso je nefunkčné. Podobne, ak je peňažný trh turbulentný, trhové ceny nebudú presne odrážať skutočné podmienky ponuky a dopytu. Spotrebitelia a výrobcovia dostanú falošné signály o tom, aké cenné sú niektoré zdroje v porovnaní s inými. A keď trhové ceny generujú zlé informácie, ľudia robia zlé rozhodnutia.

Tento nesúlad medzi dopytom a ponukou na peňažnom trhu nazývame peňažná nerovnováha. Príliš veľa peňazí vytvára infláciu, pretože jednotlivci sa snažia minúť svoje prebytočné hotovostné zostatky. Zatiaľ čo konečným výsledkom je trvalo slabšia mena, počas prechodu môže dôjsť k nesprávnemu prideleniu zdrojov, keďže ceny rastú rozdielnymi sadzbami. Predpokladajme napríklad, že mzdy stúpnu o 10 percent, ale cena mäsa len o 2 percentá. Ak sú tieto zmeny poháňané problémami s ponukou peňazí, a nie skutočnými zmenami ponuky a dopytu, ľudia si pravdepodobne kúpia viac mäsa, ako by si kúpili v dobre fungujúcej ekonomike. A vzhľadom na príčinu sa nesprávne ceny pravdepodobne vyskytujú aj na iných trhoch. Nový model ekonomickej aktivity vyplývajúci z menovej nerovnováhy je chybou. Nakoniec za ňu budeme musieť zaplatiť vo forme nákladných úprav miezd, cien a dodávateľských reťazcov.



Rovnako málo peňazí spôsobuje zbytočnú recesiu. Keď sa domácnosti snažia obnoviť svoje hotovostné zostatky, firmám klesajú tržby. Nesprávne si to vysvetľujú ako znížený dopyt, začnú prepúšťať pracovníkov a znižovať produkciu. Mena nakoniec posilní, proces prispôsobenia sa skončí a ekonomika sa vráti k „plnej zamestnanosti“. Ale medzitým sme sa museli vyrovnať s nákladnou a zbytočnou recesiou.



Zmyslom všetkých peňažných inštitúcií, teda pravidiel a procesov, ktoré používame na riadenie peňažnej zásoby, je zabrániť menovej nerovnováhe. Bolo by pekné, keby tieto inštitúcie zvýšili ponuku peňazí, keď dopyt po peniazoch stúpa, a znížili ponuku peňazí, keď dopyt po peniazoch klesá. Týmto spôsobom môžeme zostať čo najbližšie k menovej rovnováhe a vyhnúť sa nepríjemným následkom nadmernej ponuky a nadmerného dopytu na peňažnom trhu.



Samozrejme, ako dobre fungujú naše peňažné inštitúcie. Centrálne banky majú za sebou mnoho kontroverzných krokov, čo však neznamená, že nie je potreba mať nejaké inštitúcie, ktoré dokážu túto prácu dobre zvládať. Z dlhodobého hľadiska nie je ponuka peňazí taká dôležitá, ale z krátkodobého až strednodobého hľadiska je to dosť dôležité. Na zmenu peňažnej zásoby existujú dobré dôvody. Nedovoľte, aby nás neschopnosť centrálnych bankárov odvrátila od základného ekonomického napätia vytvoreného peniazmi.