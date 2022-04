Využijeme všetky možnosti na reguláciu cien energií

dnes 17:46 -

Slovensko využije všetky možnosti, ktoré ponúka európska legislatíva, aby sme regulovali ceny energií. Po pondelkovom rokovaní tripartity to vyhlásil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), podľa ktorého sa na tom zhodli so sociálnymi partnermi.

Cena energií podľa Krajniaka už nesmie byť bežne obchodovateľnou komoditou na burzách. "Pretože to robí také výkyvy, najmä v takýchto krízových časoch, že to extrémne vzbudzuje neistotu u domácností, u firiem, a preto jednotlivé národné štáty EÚ budú musieť, a my sme na to pripravení, prísnejšie regulovať spôsob, akým sa budú vytvárať ceny energií," zdôraznil.

Krajniak priblížil, že sa napríklad budú snažiť zadefinovať energetickú chudobu a pomáhať tak prostredníctvom politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) špeciálnymi tarifami domácnostiam, ktoré by patrili medzi energetickú chudobu.

Zároveň dodal, že už predložil koaličným partnerom konkrétny návrh skupín obyvateľstva, ktorí by mali dostať pomoc, pretože sú najviac zasiahnuté krízou. V najbližších dňoch by o tom koaličná rada mala rozhodnúť. Rezort práce zadefinoval skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac zasiahnuté zdražovaním. Ide o domácnosti v hmotnej núdzi, rodičov nezaopatrených detí, nízkopríjmových rodičov nezaopatrených detí, nízkopríjmových uchádzačov o zamestnanie bez detí, poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a osoby v dôchodkovom veku. "Toto sú tie okruhy, ktorým by mala byť doručená pomoc. My navrhujeme, aby to bola jednorazová pomoc na nejaké obdobie," skonštatoval minister s tým, že táto pomoc by mala byť od leta.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR mala na rokovaní pripomienky k Národnému programu reforiem (NPR), kde poukázala aj na neštandardný legislatívny proces, keďže materiál je zároveň aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Pripomienky mali odborári podľa Moniky Uhlerovej z KOZ aj k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, kde mali výhrady k ambícii, aby duchovní boli klasifikovaní ako zdravotní pracovníci.

V súvislosti s nárastom cien uviedla, že vláda zatiaľ nespravila takmer žiadne kroky. "Konkrétne opatrenia nepoznáme," podotkla. Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) doplnil, že sa musíme pripraviť na akúsi "malú dobu ľadovú" a na to, že ceny pôjdu hore. Poukázal aj na potrebu schémy mobility pracovnej sily, ktorú podľa neho Slovensko nemá aplikovanú, ale prijímajú sa len "ad hoc" opatrenia.

Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vyhlásil, že ho "poburuje", ak niektorí slovenskí politici rozprávajú o tom, že by sme mali obmedziť z vlastnej iniciatívy dodávky plynu z Ruskej federácie. "To je zásadné nepochopenie fungovania štátu, to je rozpad ekonomiky SR, to je zásadné zhoršenie ekonomickej situácie občanov," upozornil. Zároveň podotkol, že pomôcť Ukrajine budeme môcť len vtedy, ak budeme mať dostatok zdrojov, ktoré vyprodukuje priemysel a hospodárstvo, čo bez plynu a ropy nepôjde.