Boli sme zatlačení do virtuálneho priestoru, to SOPK nesvedčí

Vzdelávanie, podpora konkurencieschopnosti firiem, využitie plánu obnovy, formovanie podnikateľského prostredia a inštitucionálna spolupráca doma i v zahraničí sú prioritami Trenčianskej regionálnej komory (TRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v najbližšom päťročnom období. Pre TASR to po skončení sa pondelkového Valného zhromaždenia TRK SOPK povedal staronový predseda Boris Paulen.

Najmä posledné dva pandemické roky boli podľa neho pre komoru mimoriadne zložité. „Boli sme zatlačení do virtuálneho priestoru, konferencie a podujatia sa diali len neosobne cez obrazovku. Toto komore nesvedčí. Sila SOPK je v stretávaní sa, diskutovaní a vymieňaní si skúseností. Ekonomicky sme to zvládli, no nemohli sme si naplno plniť tú funkciu, na ktorej je činnosť komory postavená,“ skonštatoval Paulen.

Ako dodal, súčasná kríza po invázii Ruska na Ukrajinu a následné sankcie budú mať dosah na všetky podniky v Trenčianskom kraji i na Slovensku. Nedostupnosť a rast cien energetických zdrojov a absencia dováženého materiálu (hutný materiál, guma, plasty a podobne) zasiahne úplne všetky firmy.

„Priamy dosah na obchod bude menší, ako si myslíme. Sú firmy, ktoré to pocítia. Veľké korporácie však neriešia obchod odtiaľto, majú úplne iné kanály, takže to zrejme nepocítia. Výrazne väčší bude dosah na strane vstupov ako na export,“ doplnil Paulen s tým, že niektoré firmy, ktoré investovali napríklad na Ukrajine, majú už dnes problémy.

Valné zhromaždenie TRK SOPK zvolilo nové predstavenstvo na najbližších päť rokov, predsedu a troch podpredsedov. Predsedom zostáva Paulen, za podpredsedov delegáti zvolili Pavla Hozlára, Júliusa Homolu a Jozefa Kašubu.