10-15 %: Ekonómovia predpovedajú prudký pokles ruskej ekonomiky

Ruská výrobná aktivita sa v marci znížila najprudším tempom od mája 2020, v počiatočných fázach pandémie Covid-19, keďže nedostatok materiálov a meškanie dodávok výrazne zasiahli chod tovární.



Index S&P Global nákupných manažérov (PMI) pre Rusko, zverejnený v piatok, klesol z februárových 48,6 na 44,1 bodu v marci, pričom hladina niečo pod 50 už predstavuje kontrakciu. Ekonómovia Goldman Sachs v piatok poznamenali, že pokles bol ”široký, s prudkým poklesom produkcie, poklesom nových objednávok a (najmä) poklesom exportných objednávok.”



Ekonómovia z Capital Economics vo svojom stredajšom oznámení predpokladali, že západné sankcie pravdepodobne v roku 2022 privedú ruský hrubý domáci produkt k poklesu o 12 %, zatiaľ čo inflácia by mala presiahnuť 23 % medziročne.



Európska banka pre obnovu a rozvoj predpokladá 10 % pokles ruskej ekonomiky, čo by stále predstavovalo najhlbšiu recesiu krajiny za posledných takmer 30 rokov, pričom HDP by sa potom v roku 2023 znížil a hospodárstvo by vstúpilo do predĺženého obdobia zanedbateľného rastu.



Goldman Sachs tiež predpovedal 10 % pokles, zatiaľ čo think-tank Inštitútu pre medzinárodné financie predpovedal škodlivejší 15 % pokles ruského HDP v roku 2022 a ďalšie 3 % v roku 2023.



Obavy z nesplácania ruského štátneho dlhu sa však nenaplnili, Kremeľ dokázal spracovať nedávnu ostro sledovanú platbu dlhopisov napriek sankciám západných mocností, ktoré zmrazili obrovské časti zásob devízových rezerv centrálnej banky v hodnote 640 miliárd USD.



Ruské akcie tiež mierne vzrástli od znovuotvorenia moskovskej burzy 24. marca, po mesačnej odstávke, spolu s rubľom. Čiastočne pomohli opatrenia na kontrolu kapitálu prijaté centrálnou bankou Ruska a miznúce riziko nesplatenia dlhu.



„Trvalejšie oživenie si bude pravdepodobne vyžadovať mierovú dohodu, ktorá je stále v nedohľadne. Medzitým sa v strednej a východnej Európe (CEE) akútne prejavia presahy vojny,” uviedol v správe hlavný ekonóm pre rozvíjajúce sa trhy Capital Economics William Jackson.

„Priemysel zasiahne prerušenie dodávok a vyššia inflácia bude mať dopad na reálne príjmy domácností a utlmí spotrebiteľské výdavky. Očakávame, že vojna tento rok zníži rast v strednej a východnej Európe o 1,0 až 1,5 percenta.”



Vyhliadky pre Rusko sa môžu ešte zhoršiť po tom, ako sa cez víkend objavili obvinenia z civilných masakrov ruskými silami v Buči a ďalších ukrajinských mestách. Údajné zverstvá potlačia očakávania mierových rozhovorov a zvýšia hrozbu ďalších represívnych medzinárodných sankcií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z genocídy, Rusko poprelo obvinenia, že jeho ozbrojené zložky zabíjali civilistov v meste Buča, 23 míľ severozápadne od Kyjeva. Európska únia plánuje zaviesť nové sankcie proti Moskve v dôsledku nových ohlásených zverstiev, pričom predseda Európskej rady Charles Michel na Twitteri oznámil, že „ďalšie sankcie a podpora EÚ sú na ceste“.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v pondelok odcestuje do Poľska, aby sa stretla s ukrajinskými a poľskými partnermi pred rokovaním s G-7 a spojencami v NATO koncom tohto týždňa a očakáva sa, že požiada o prísnejšie sankcie voči Rusku.



Napriek prudkému poklesu marcových PMI v Rusku Goldman Sachs v piatok poznamenal, že aktivita v niektorých ekonomikách strednej a východnej Európy bola prekvapivo silná, pričom zisky v Maďarsku a Južnej Afrike boli kompenzované poklesmi v Poľsku a Českej republike. „Maďarský PMI bol v posledných mesiacoch pomerne volatilný, takže by sme bagatelizovali význam jeho zisku (v neposlednom rade preto, že naša analýza naznačuje, že je relatívne vystavený rusko-ukrajinskému konfliktu),” napísali ekonómovia Goldman Sachs. „Pre Južnú Afriku je jej priamy obchod s Ruskom a Ukrajinou obmedzený, pričom ťaží z vyšších cien komodít.”