Krajskí poslanci rokovali o priemyselnom parku v Sabinove

dnes 16:01 -

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a spoločnosťou MH Invest schválili v pondelok na svojom rokovaní prešovskí krajskí poslanci. Týka sa predaja pozemku PSK v sabinovskej mestskej časti Orkucany. Štát tam plánuje vybudovať priemyselný park. Kúpna cena pozemku s rozlohou 789.552 štvorcových metrov je 631.641,60 eura.

"Po rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Invest sme dospeli k záveru, že PSK potrebuje investora. Keďže štát nedisponuje vhodnými pozemkami, dospeli sme k rozhodnutiu, že kúpi od PSK pozemky, ktoré sú v Orkucanoch, mestskej časti Sabinova, aby tam vybudoval priemyselný park," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ako povedal, chcú mať istotu, že štát pozemky kúpil a investor tam vytvoril pracovné miesta. "To bola hlavná motivácia pre nás, aby sme dospeli k cene, ktorá je možno o čosi nižšia, ako keby sme ho predávali inde a iným spôsobom," vysvetlil Majerský s tým, že ďalšie kroky sú v rukách rezortu hospodárstva.

"Cez agentúru Sario rokujú s jednotlivými potencionálnymi záujemcami o investície do nášho kraja a takýchto momentálne majú. Takže aj zo strany MH SR bolo PSK sľúbené, že ten čas naozaj nemá byť dlhý. V zmluve máme klauzulu, že ak do troch rokov nezačnú, tak pozemok sa prevedie naspäť do vlastníctva PSK," doplnil Majerský.

Tvrdí, že záujem zo strany investorov o PSK je aj z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine. "Je šanca, že v krátkej dobe zrejme budú investičné akcie na vytvorenie nových pracovných miest a budovanie nových priemyselných parkov aj v PSK. Bude to generovať aj vyšší tlak na rast miezd a konkurencieschopnosť nášho kraja sa určite zvýši," dodal Majerský s tým, že viaceré spoločnosti aj z Ukrajiny zrejme budú smerovať aj na územie Slovenska.

"Zatiaľ ide o zámer, ktorý je iba v počiatočnom štádiu prípravy. V súčasnosti sa pracuje na znení zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej budú zadefinované podmienky, za ktorých by mohol odkúpiť štát predmetné pozemky od PSK. V súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedli pre TASR z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva SR.