Nemecká spoločnosť Kamax Fasteners plánuje v Bardejove rozšíriť výrobu

Nemecká strojárenská firma Kamax Fasteners plánuje v Bardejove viac ako zdvojnásobiť produkciu vysokopevnostných dielcov pre automobilový priemysel. Do roku 2023 by mala preinvestovať takmer 20 miliónov eur na nákup výrobných liniek a ďalšieho majetku a do roku 2026 zamestnať 29 nových pracovníkov. Vyplýva to z návrhu štátnej investičnej pomoci, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne v priemyselnej výrobe na výrobu vysokopevnostných dielov. Rozšírenie prevádzky na výrobu vysokopevných spojovacích súčiastok pre automobilový priemysel je naplánovaný ako investícia do výstavby nových priestorov a nákupu nových výrobných liniek," uviedlo MH v materiáli. Plnú výrobnú kapacitu by firma mala dosiahnuť v roku 2027.

Kamax Fasteners je súčasťou kapitálovo a personálne prepojených subjektov – skupiny Kamax. Tá patrí k popredným svetovým výrobcom vysokopevných spojovacích súčiastok pre osobné i úžitkové vozidlá. V súčasnosti predstavuje Kamax medzinárodne pôsobiacu skupinu s 13 výrobnými prevádzkami v siedmich krajinách (Nemecko, Španielsko, Česko, Slovensko, USA, Mexiko, Čína).

Firma by mohla dostať od štátu investičný stimul vo výške 3,75 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. O jeho schválení ešte musí rozhodnúť vláda.