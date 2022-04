BBSK ohľadom cyklocesty Štiavnická Anča stále rokuje s SPP, ŽSR a ŠOP

dnes 14:01 -

K úplnému dokončeniu projektu cyklocesty, ktorá má po železničnej trati prepojiť Banskú Štiavnicu s Hronskou Dúbravou, chýba momentálne projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a následná projektová dokumentácia na realizáciu stavby. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý bude tieto dokumenty zabezpečovať, musí totiž ešte predtým získať stanovisko plynárov a železníc, ktorých siete a pozemky sa nachádzajú v trase.

„V tejto chvíli sa usilujeme o získanie stanoviska SPP – Distribučná k súbehu cyklocesty a vysokotlakového plynu, rovnako prebiehajú rokovania so Štátnou ochranou prírody, kde sa snažíme dospieť ku kompromisu pri umiestnení cesty v chránenom území,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. „Súbežne rokujeme so Železnicami Slovenskej republiky o prevode pozemkov, po ktorých vedie prevažná časť cyklocesty, do majetku kraja,“ doplnila Štepáneková.

BBSK má zatiaľ pre cyklocestu s názvom Štiavnická Anča vypracovanú projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie a pripravené súťažné podklady na vyšší stupeň projektovej prípravy.

Podľa Štepánekovej v danom území aktuálne prebiehajú aktivity Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Banská Štiavnica k vyznačeniu cykloturistickej trasy pod pracovným názvom Malá Štiavnická Anča, ktoré sú v štádiu prenájmu pozemkov od ŽSR, čo by sa mohlo brať ako nulový variant budúcej cyklocesty.

Trasa by podľa predbežných plánov mala byť dlhá vyše 21 kilometrov. Má viesť po bývalej železničnej trati Štiavnická Anča, po ktorej dostala aj pomenovanie. Má byť obojsmerná so šírkou pruhu 1,5 až 2 metre. Popri cykloceste majú byť oddychové miesta a infopanely. Náklady na výstavbu sa odhadujú na takmer 6 miliónov eur, pričom by sa projekt mal financovať z externých zdrojov.