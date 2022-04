Brno chce ukončiť závislosť od ruského plynu, opäť zvažuje horúcovod z Dukovian

dnes 13:31 -

V dôsledku neistoty v súvislosti s dodávkami plynu z Ruska mesto Brno oživuje myšlienku na stavbu horúcovodu z jadrovej elektrárne Dukovany. Pôvodne sa s týmto projektom počítalo už v 80. rokoch pri výstavbe elektrárne, teraz sa mesto k tomuto zámeru vracia pre vojnu na Ukrajine. Informuje o tom server iDNES.cz.

Spoločnosť Teplárny Brno zásobuje teplom zhruba 100.000 domácností, nemocnice, vysoké školy a ďalšie inštitúcie. "Z 80 % využívame ruský plyn, z 20 % vzniká teplo spaľovaním odpadu. Ak by horúcovod vznikol, závislosť od ruského plynu by bola časom nulová," povedal riaditeľ Teplární Brno Petr Fajmon.

Horúcovod s dĺžkou 42 kilometrov by vyšiel na niekoľko miliárd korún. Podľa brnianskej primátorky Markéty Vaňkovej má projekt podporu premiéra Petra Fialu. Mesto o ňom rokovalo aj s firmou ČEZ, ktorá by doň investovala. Podobný projekt buduje firma z Temelína do Českých Budějovíc.

Vaňková chce stavbu horúcovodu zaradiť medzi strategické projekty mesta. "Ak sa projektu dá vysoká priorita, je možné, že by bol hotový do šiestich rokov. Na výstavbu by sme čerpali dotácie," poznamenala Vaňková s tým, že dotácie by Brno mohlo získať od štátu alebo Európskej únie.

Podľa primátorky sa momentálne vývoj cien plynu v budúcich rokoch predpovedať nedá. "Konečná cena tepla by však po zapojení horúcovodu mala byť pre domácnosti porovnateľná," ubezpečila.

Myšlienka na horúcovod z Dukovian vznikla už v minulosti, pričom v roku 2008 bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti. V roku 2010 sa však celý proces pozastavil, pretože v tom období nemohlo mesto garantovať dostatočnú spotrebu.