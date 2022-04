Vysoká inflácia pravdepodobne opäť mimoriadne zvýši dôchodky v Česku

dnes 11:46 -

V dôsledku rastúcich cien sa českí dôchodcovia pravdepodobne dočkajú ďalšieho mimoriadneho zvýšenia dôchodkov. "S vysokou pravdepodobnosťou dôjde za rezort ministerstva práce a sociálnych vecí ešte v tomto roku k ďalšej mimoriadnej valorizácii," potvrdil český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. Informoval o tom server iDnes.cz.

Po pravidelnej valorizácii dôchodkov po Novom roku a mimoriadnej valorizácii v júni by sa ďalšieho zvýšenia mohli dôchodcovia dočkať pravdepodobne ku koncu roka. Správa to však optimistická nie je, pretože by to znamenalo, že ceny stále rastú.

Vo februári sa zrýchlila medziročná inflácia v Česku na 11,1 %, čo je najvyšší rast spotrebiteľských cien od 90. rokov minulého storočia. Navyše podľa prognóz ešte stále nedosiahla svoj vrchol. Česká národná banka (ČNB) predpokladá, že medziročná inflácia vyskočí na 13 až 14 % a analytici sú ešte pesimistickejší. Ceny tlačia nahor najmä dôsledky vojny na Ukrajine.

K mimoriadnej valorizácii dôchodkov musí česká vláda pristúpiť v prípade, že rast cien prekročí za sledované obdobie zákonnú 5-percentnú hranicu. V tomto prípade je začiatkom obdobia tohtoročný január. "Ak by k prekročeniu tejto hranice došlo už v marci, dôchodky by vzrástli od augusta, ak v apríli, dôchodky by vzrástli od septembra a tak ďalej," uviedla Národná rozpočtová rada.

Dôchodcovia o peniaze neprídu ani v prípade, že by k prekročeniu hranice došlo neskôr než v júni. V ďalších mesiacoch by sa totiž mimoriadna valorizácia priradila k riadnej, ktorá príde na rad v januári budúceho roka.