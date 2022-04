Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 13. týždni 2022:Washington 28. marca - Spojené štáty vyčlenia miliardy dolárov na pomoc Ukrajine, zdania bohatých a znížia svoj deficit. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý v pondelok predstavil prezident Joe Biden. Masívny plán rozpočtu vo výške 5,8 bilióna USD by zaplatil mnohé z Bidenových politických návrhov v čase, keď jeho administratíva čelí nespokojnosti a nízkemu hodnoteniu zo strany voličov, rekordnej inflácii a pretrvávajúcej neistote v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.Berlín 30. marca - Nemecko sa pripravuje na možné narušenie dodávok ruského plynu. Dôvodom sú vyhrážky Moskvy, ktorá požaduje platby v rubľoch. Berlín preto v stredu vyhlásil prvý z troch varovných stupňov núdzového plánu a informoval o tom aj Európsku komisiu (EK). Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck vyzval spotrebiteľov, aby šetrili. Nemecko bude podľa nebo pripravené na prípadné výpadky dodávok. Dodal, že Berlín nebude akceptovať žiadne porušenie kontraktov, teda že odmieta platiť v rubľoch.Washington 30. marca - Ekonomika USA ukončila minulý rok so zdravým rastom, aj keď o niečom pomalším, ako naznačili predbežné údaje. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo obchodu. Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v posledných troch mesiacoch 2021 zvýšil medziročne o 6,9 %. To bol o niečo horší výkon ako jeho nárast o 7 % pri predbežnom odhade. Za celý minulý rok sa HDP Spojených štátov zvýšil o 5,7 %, najviac od roku 1984, keď po recesii stúpol o 7,2 %.Luxemburg 31. marca - Nezamestnanosť v eurozóne klesla vo februári tohto roka na rekordné minimum. Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy klesla na 6,8 % zo 6,9 % v januári a z 8,2 % vo februári 2021, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Miera nezamestnanosti sa tak dostala na najnižšiu úroveň od začiatku zaznamenávania v roku 1998.Praha 31. marca - Česká národná banka (ČNB) vo štvrtok zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu na 5 %. Takzvaná repo sadzba sa tak dostala na najvyššiu úroveň od roku 2001. To opätovne zdraží úvery, čím chce centrálna banka schladiť infláciu, ktorá je najvyššia od konca minulého storočia.Moskva 31. marca - Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že podpísal dekrét, podľa ktorého budú musieť zahraniční odberatelia od 1. apríla platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. V prípade, že sa platby nezrealizujú, kontrakty budú zastavené. Nemecko a Francúzsko vzápätí odmietli požiadavku Ruska začať platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. Podľa nich je rozhodnutie Moskvy neakceptovateľným porušením kontraktov, pričom dodali, že tento krok "sa rovná vydieraniu".Washington 31. marca - Americký prezident Joe Biden nariadil uvoľniť rekordný objem ropy zo strategických zásob. Informoval o tom vo štvrtok Biely dom, podľa ktorého USA budú počas šiestich mesiacov uvoľňovať zo zásob denne milión barelov ropy (1 barel = 159 litrov). Cieľom je dostať pod kontrolu vysoké ceny komodity, ktoré zaznamenali prudký rast po tom, ako západné štáty v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu uvalili na Ruskú federáciu rozsiahle sankcie.Luxemburg 1. apríla - Inflácia v eurozóne sa marci zrýchlila podstatne prudšie, než sa očakávalo, a dostala sa na nový rekord. Vojna na Ukrajine a sankcie proti Rusku totiž spôsobili výrazné zdraženie energií. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 7,5 % po náraste o 5,9 % vo februári, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade.Moskva 1. apríla - Rusko nepreruší od piatka dodávky plynu do Európy. Platby v rubľoch, ktoré požaduje Moskva za plyn, ovplyvnia zúčtovania až od druhej polovice apríla a v máji, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Washington 1. apríla - Tvorba pracovných miest v USA sa v marci spomalila viac, než sa čakalo. Počet zamestnaných mimo poľnohospodárstvo vzrástol o 431.000 po 750.000 vo februári, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so 490.000 novými pracovnými miestami. Miera nezamestnanosti však klesla na 3,6 % z 3,8 %, pričom sa prognózovalo zníženie na 3,7 %.