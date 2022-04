Rast úrokov z retailových úverov nemusí okamžite zvýšiť zisky bánk

dnes 9:31 -

Slovenským bankám za posledných desať rokov klesla čistá úroková marža z 3,5 % približne na polovicu, pričom tento pokles ziskovosti v absolútnych číslach nevyrovnal ani výrazný nárast objemu úverov. V posledných týždňoch už banky začali úrokové sadzby zvyšovať, no ani rast sadzieb nemusí priniesť okamžitý, respektíve výrazne pozitívny impulz pre ziskovosť bankového sektora, upozornili analytici odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS) v aktuálnej analýze Udržateľnosť obchodného modelu slovenských bánk.

"Dôvodom rastu klientskych úrokových sadzieb je totiž očakávané sprísnenie menovej politiky zo strany ECB vyvolané pretrvávajúcou vysokou infláciou, ktoré sa premieta aj do nárastu požadovaného výnosu zo strany bankových veriteľov (očakávaný nárast úrokových nákladov) a nárastu požadovaného výnosu zo strany akcionárov," uviedol analytik NBS Daniel Hajdiak. Rastúce klientske sadzby budú zároveň ovplyvňovať len úrokový výnos bánk z novoposkytovaných úverov.

Slovenský bankový sektor má podľa analytikov v porovnaní s inými krajinami v EÚ dlhodobo vyššiu mieru ziskovosti meranú návratnosťou kapitálu. Znižovaním čistého úrokového výnosu sa náš bankový sektor postupne približuje k mediánu ostatných krajín EÚ. Úrokový diferenciál plynúci predovšetkým z transformácie vkladov klientov do úverov je už tradične najväčším zdrojom zisku slovenských bánk.

Analytici upozornili, že ak je pokles ziskovosti sektorovým trendom, do ohrozenia sa môže dostať aj finančná stabilita. V čase výraznej alebo dlhotrvajúcej krízy spojenej s nárastom rizika a nižším dopytom po úveroch, by totiž nemuselo prichádzať k dostatočnej kumulácii kapitálu použiteľného na krytie zvýšených kreditných strát. Znížená ziskovosť tiež motivuje banky hľadať zdroje výnosov v segmentoch a operáciách, ktoré boli pre banku vzhľadom na jej obchodný model a rizikový apetít do daného momentu neakceptovateľné z dôvodu vysokého rizika.