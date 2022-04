Rusko sa na nemeckom dovoze ropy podieľalo v januári takmer 40 %

dnes 18:31 -

Rusko sa na dovoze ropy do Nemecka podieľalo v prvom mesiaci tohto roka takmer 40 %. Uviedol to v piatok nemecký Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu BAFA. Údaje tak poukazujú na to, akú veľkú rolu zohráva Moskva v dodávkach surovín do najväčšej európskej ekonomiky.

Podľa BAFA ruská ropa tvorila v januári z celkového dovozu tejto suroviny 39,5 %. Celkovo sa dovoz ropy do Nemecka zvýšil v januári medziročne zhruba o 8 %, zatiaľ čo hodnota dovozu vyskočila až o 85,7 %. Dôvodom bol prudký rast cien suroviny, dodal úrad. BAFA zverejňuje údaje o dovoze s dvojmesačným oneskorením, takže vplyv februárovej invázie Ruska na Ukrajinu a následné sankcie voči Moskve sa ešte v štatistikách neodrazili.

Nemecko doviezlo v januári celkovo 7 miliónov ton ropy, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 6,5 milióna ton. Hodnota dovozu však vzrástla z 2,1 miliardy eur pred rokom na 3,9 miliardy eur.

Okrem Ruska boli ďalšími kľúčovými dodávateľmi ropy do Nemecka na začiatku roka Spojené štáty a Kazachstan. Ropa z USA tvorila z celkového dovozu 13,9 % a ropa z Kazachstanu 12,2 %. Nasledovali Británia a Nórsko, ktoré spolu ako dodávatelia ropy zo Severného mora predstavovali 19 % z celkového objemu nemeckého dovozu. Dovoz od členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predstavoval v rámci celkového importu 12,6 %.