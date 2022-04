Bloomberg: Vojna na Ukrajine prudko zdražuje oceľ

Zdroj: ČTK

Špirálovite rastúce ceny ocele, spolu s rastúcimi cenami energií, stavajú európske priemyselné a stavebné spoločnosti pred ťažkú ​​voľbu, či majú prevziať tieto náklady na seba, preniesť ich na zákazníkov alebo obmedziť výrobu.

Európa sa spoliehala na Rusko a Ukrajinu, ktoré majú na dovoze ocele do regiónu pätinový podiel. Situáciu firiem navyše zhoršuje prudký rast nákladov na energiu, ktorý donútil miestne oceliarne obmedziť výrobu.

"Zasahuje to samotné jadro ekonomickej aktivity veľkých ekonomík, ako je Európa," uviedol stratég spoločnosti Liberum Capital Tom Price. "Dopad sa vracia späť do dodávateľského reťazca, takže to poškodzuje celú hospodársku aktivitu," dodal.

Vojna na Ukrajine už spôsobila nedostatok niektorých tried ocele, uviedla riaditeľka oddelenia vývoja stavebnej firmy Donati Angelica Donatiová. To zahŕňa aj koróziuiodolnú oceľ nazývanú corten, ktorá sa používa v stavebníctve. Tá sa prevažne vyrába na Ukrajine a v súčasnosti je podľa Donatiovej úplne nedostupná. "To znamená, že každá stavba, kde sa corten používa – je napríklad hlavnou súčasťou viaduktov v Taliansku – sa bude musieť zákonite zastaviť," uviedla.

Analytik Bloomberg Intelligence Grant Sporre varoval, že ďalší rast cien ocele by mohol znížiť dopyt. Najviac by to zasiahlo automobilový priemysel a spotrebný tovar. "Zrazu sa cena za výrobu vášho auta zvýšila o 700 až 800 eur. To vymaže vašu maržu, takže nemáte inú možnosť, než zvýšiť ceny," uviedol.

Vplyv je cítiť aj v USA. Ceny americkej ocele po minuloročnom poklese z rekordu naopak tento rok od invázie stúpli o 56 percent. Elektrické oblúkové pece, ktoré sa na produkcii ocele v USA podieľajú asi 70 percentami, dostávajú z Ukrajiny a Ruska viac ako polovicu dodávok surového železa potrebného na výrobu ocele. Znižujúca sa dostupnosť surového železa potom zvyšuje cenu ďalšej suroviny, vysoko kvalitného šrotu, ktorý sa snaží získať krajiny ako náhradu za surové železo.

Hrozbou pre ďalší rast cien je aj Čína, najväčší svetový trh s oceľou. Podľa miestnej výskumnej spoločnosti Mysteel muselo byť kvôli koronavírovým obmedzeniam odstavených 19 vysokých pecí v Tchang-šan, čo poslalo ceny nahor. Teoreticky by to mohlo priniesť úľavu hutiam inde vo svete, pretože by to mohlo znížiť náklady na uhlie a železnú rudu. To sa však zatiaľ nestalo. Ceny oboch komodít tento rok vzrástli kvôli očakávaniu, že sa čínsky dopyt zvýši.