O potenciáli čínskych akcií aj o tom, kedy kupovať tie európske

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Záujem o čínske akcie u investorov porastie

Očakáva sa, že v najbližších rokoch Čína predbehne aj USA z hľadiska veľkosti HDP. Čína dnes dosahuje HDP na úrovni 17 biliónov dolárov, čo je približne výkon ekonomiky Spojených štátov amerických z roku 2016. Inak povedané - dnešná Čína je USA spred šiestich rokov, čo sa týka výkonnosti ekonomiky.

Americká ekonomika dnes dosahuje 24 biliónov dolárov. Za posledných 6 rokov HDP v USA narástlo „len“ o 33 %, v Číne o 55 %. Je to pochopiteľné, lebo rástlo z menšieho základu. Ale americký akciový index – S&P 500, ktorý je považovaný za predstaviteľa americkej ekonomiky, vzrástol o 130 %. Naproti tomu čínsky akciový index MSCI China len o necelých 25 %.



Ak by čínsky akciový trh mal dosahovať pri dnešnej úrovni HDP rovnaké čísla ako USA v roku 2016, jej akciový trh by mal byť približne jeden a pol násobne vyššie, ako je dnes. V porovnaní s HDP dosahuje len približne 60 % veľkosti hrubého domáceho produktu. Americký akciový trh pritom dosahuje až 200 % hrubého domáceho produktu.



To v preklade znamená, že americké akcie sú nadhodnotené v porovnaní s tým, čo generuje americká ekonomika. Naopak čínske akcie sú podhodnotené v porovnaní s tým, čo generuje čínska ekonomika. Americké akcie rozhodne majú v portfóliu svoje miesto a dokážu dlhodobo generovať stabilné zisky, otázka však znie, či nie je čas budovať pozíciu aj v akciách druhého svetového lídra.



Graf: Porovnanie výkonnosti akciového trhu vs výkonnosť ekonomiky





Apríl praje európskym akciám

Apríl nie je len mesiacom bláznivého počasia, ale aj zaujímavého sezónneho javu. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg je apríl historicky jedným z najlepších mesiacov na európske akcie. Priemerná výkonnosť za posledných 25 rokov je dosahovaná na úrovni 2,5 %.

Na sezónnosť sa nemôžeme paušálne spoliehať v každom roku, ale môžeme sa od toho odraziť. Každý rok je špecifický a bude zaujímavé sledovať, či sa európskym akciám podarí zaknihovať aspoň priemerné aprílové zisky napriek prebiehajúcemu rusko-ukrajinskému konfliktu.

Druhou zaujímavosťou, ktorá sa dá vyčítať z priloženého prieskumu, je potvrdenie starého príslovia z Wall Street – „Sell in May and go away“. Poukazuje na to, že v máji veľkí investori a manažéri fondov realizujú svoje obchody pred odchodom na dovolenku a vracajú sa až v septembri po skončení leta. Práve medzi májom až septembrom je výkonnosť európskych akcií najnižšia.



Graf: Výkonnosť EÚ akcií v jednotlivých mesiacoch roka – priemer za 25 rokov





Týždeň chudobný na dáta

Nový týždeň prinesie málo nových makroekonomických výsledkov. V Číne bude v 4-5. apríla Ching Ming festival a burzy budú zatvorené. Počas týždňa prebehne stretnutie Euroskupiny a záver týždňa zakončia americké výsledky ISM, čo je v preklade odhad manažérov na vývoj americkej ekonomiky pre najbližších 6 mesiacov. Trhy budú pozorne sledovať hlavne nový vývoj situácie na Ukrajine.