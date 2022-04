Ukrajinská kríza a zdraženie slnečnicového oleja zasiahli výrobcov potravín

dnes 14:01 -

Ruská invázia na Ukrajinu zasiahla takmer polovicu svetového exportu slnečnicového oleja. To prinútilo potravinárske spoločnosti nahradiť ho menej žiadanými alternatívami, ako je palmový olej, v celej škále produktov od zemiakových lupienkov až po sušienky.

Slnečnicový olej sa používa pri výrobe tisícov produktov vrátane hotových jedál. Jeho ceny stúpajú a po lete môže byť ešte vzácnejší, pretože ukrajinskí farmári môžu mať problémy s pestovaním a vývozom tejto plodiny.

„Ceny slnečnicového oleja vzrástli o 1000 %,“ povedal Richard Walker, generálny riaditeľ reťazca potravín Iceland Foods, podľa ktorého je najväčším problémom vôbec ho zohnať.

Po tom, ako potravinársky priemysel prekonal problémy spojené s ochorením COVID-19, situáciu opäť zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu. Vojna zvýšila ceny základných surovín, ako je napríklad pšenica. Prezident USA Joe Biden už varoval, že svet bude pociťovať nedostatok potravín a krajiny by sa mali pripraviť na alternatívne zdroje.

Podľa Walkera v Island Foods už problémy so slnečnicovým olejom zasiahli 450 produktov. A hoci niektorí výrobcovia používajú ako alternatívu repkový olej, jeho firma nemá inú možnosť, ako použiť palmový olej v približne 30 až 40 produktoch. To je v rozpore so záväzkom tejto spoločnosti z roku 2018, že odstráni všetok palmový olej z produktov vlastnej značky pre obavy, že je spojený s ničením pralesov. Jedinou alternatívou k používaniu palmového oleja za súčasných okolností by podľa neho bolo len zastaviť produkciu určitých potravinárskych výrobkov.

Ruská invázia spôsobila na Ukrajine humanitárnu katastrofu a narušila obchod s potravinami na celom svete. Ceny pšenice a kukurice sú najvyššie za uplynulých desať rokov. Aj ceny mäsa sú pod tlakom, keďže náklady na krmivo rastú.

Ukrajinskí farmári sa snažia pokračovať v jarnej sejbe, ale čelia problémom s nedostatkom pracovníkov, paliva a hnojív.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok (31. 3.) povedal, že ruskí vojaci sa zameriavajú na poľnohospodárstvo, umiestňujú nášľapné míny na polia a ničia stroje.

A zároveň Rusko zablokovalo ukrajinské prístavy, čím prerušilo tradičnú exportnú cestu.

To vyvoláva tiež obavy, že vyššie ceny potravín a nedostatok niektorých položiek oslabia európske potravinové normy a prinútia firmy, aby ich vymenili za prísady, ktoré môžu byť škodlivejšie pre životné prostredie. Palmovému oleju a sóji sa pripisuje podiel viny pri odlesňovaní, čo viedlo Európsku úniu (EÚ) k vypracovaniu plánov na obmedzenie ich dovozu do EÚ.

Vojna zhoršuje už aj tak napätú situáciu v dodávateľských reťazcoch, pričom problémy s dopravou a slabšia úroda tlačia ceny potravín na rekordné úrovne. Rastúce výdavky na základné potraviny v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky závislých od dovozu testujú odolnosť ľudí voči „bodu zlomu“, tvrdí Svetový potravinový program (World Food Programme, WFP) OSN.

Ak sa vojna na Ukrajine čoskoro nezastaví, výpadky dodávok môžu trvať až do roku 2023, varujú niektorí experti.

TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.