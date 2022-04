Rast výrobného sektora eurozóny sa v marci citeľne spomalil

dnes 11:03 -

Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v marci citeľne spomalil, viac, ako naznačil predbežný odhad, keďže ruská invázia na Ukrajinu zhoršila problémy v dodávateľskom reťazci, utlmila dopyt a narušila dôveru. A zároveň stúpajúce ceny energií spôsobili širší nárast cien. Vyplýva to zo spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré prevzala TASR.

Podľa konečných údajov index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v marci znížil na 56,5 bodu z februárových 58,2 bodu. To je horší výsledok ako 57 bodov pri rýchlom odhade a najnižšia hodnota za 14 mesiacov. Index však zostal pomerne vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.

No zároveň neistota v dôsledku ruskej invázie v kombinácii so zhoršujúcou sa krízou životných nákladov v eurozóne naznačuje, že výrobné odvetvie v bloku by mohlo v 2. kvartáli skĺznuť do recesie.

Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory, služieb aj výroby, a je tak považovaný za barometer ekonomického zdravia regiónu, v marci klesol na 53,1 z 55,5 bodu vo februári. To je jeho najnižšia hodnota od júna 2020, keď blok čelil prvej vlne pandémie nového koronavírusu.

V čase, keď doznievanie najnovšej vlny pandémie prinieslo oživenie výroby v eurozóne spolu s opätovným otvorením ekonomík a uvoľnením prekážok v dodávateľskom reťazci, priniesla vojna na Ukrajine nový hrozivý "protivietor", skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global.

"Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo v dôsledku sankcií, prudko stúpajúcich nákladov na energie a nových obmedzení dodávok spojených s vojnou," dodal.

Celkový rast dopytu zoslabol, keďže továrne, ktoré čelili prudko rastúcim vstupným nákladom, zvyšovali ceny najrýchlejšie od začiatku prieskumov v roku 2002. Exportné objednávky, ktoré zahŕňajú obchod medzi členskými krajinami eurozóny, sa prvýkrát od júna 2020 znížili.

Indikátor dôvery v regióne sa prepadol a čiastkový index budúcej produkcie klesol na 54,4 zo 68,5 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od mája 2020.

"Podnikateľský optimizmus v sektore výroby tovaru sa prepadol a dosiahol úroveň naznačujúcu pokles výroby v 2. štvrťroku. To zvyšuje riziko, že výrobný sektor skĺzne do recesie," povedal Williamson.

Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, len v Írsku a v Rakúsku sa rast výrobného sektora v marci zrýchlil, zatiaľ čo v ostatných sledovaných štátoch eurozóny sa, naopak, spomalil.

Konkrétne PMI Írska sa zvýšil na 59,4 bodu, čo je dvojmesačné maximum, a Rakúska na 59,3 bodu (tiež dvojmesačné maximum). V prípade Holandska však klesol na 58,4 bodu (15-mesačné minimum), Nemecka na 56,9 bodu (namiesto na 57,6 bodu pri rýchlom odhade, pričom dosiahol 18-mesačné minimum), Talianska na 55,8 bodu (14-mesačné minimum), Francúzska na 54,7 bodu (54,8 bodu pri rýchlom odhade a päťmesačné minimum), Grécka na 54,6 bodu (11-mesačné minimum) a Španielska na 54,2 bodu (13-mesačné minimum).