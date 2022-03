Taliansko a Španielsko diskutujú o vybudovaní plynovodu popod Stredozemné more

dnes 19:16 -

Taliansko a Španielsko skúmajú možnosť vybudovania plynovodu popod Stredozemné more, ktorý by znížil závislosť Talianska od ruského plynu. Uviedol to vo štvrtok taliansky premiér Mario Draghi s tým, že otázku riešil so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

"Diskutovali sme o myšlienke vybudovania taliansko-španielskeho plynovodu," povedal taliansky premiér. Španielsko má najväčšiu regasifikačnú kapacitu v Európe, preprava plynu cez Pyreneje do ostatných štátov Európskej únie je však veľmi komplikovaná.

Európa, ktorá dováža približne 40 % plynu z Ruska, sa po útoku Rusov na Ukrajinu omnoho dôraznejšie usiluje o diverzifikáciu dodávok. Podľa Draghiho by v krátkom období nemal byť problém nahradiť 30 až 40 % ruského plynu, nájsť alternatívu pre zvyšok však bude náročnejšie. Samotné Taliansko dováža zhruba 45 % plynu z Ruska.

"Po tejto kríze," povedal Draghi poukazujúc na vojnu na Ukrajine, "sú to krajiny južnej Európy, ktoré sa môžu stať významným centrom pre plyn a v budúcnosti pre vodík".