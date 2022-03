Extrémnejšia verzia technolibertarianizmu: Za krypto nadšením treba hľadať ideológiu spoločenských zmien

Zdroj: the conversation

Foto: getty images;TASR/AP

dnes 0:32 -

Pre mnohých sú tieto technológie mätúce, nejasné alebo riskantné. Nadšenci ich však horlivo propagujú. Vedci z oblasti kybernetickej bezpečnosti a sociálnych médií zistili, že za celým tým humbugom je ideológia o sociálnej zmene. Hardcore nadšenci tvrdia, že kryptomeny prinútia ľudí dôverovať technológiám a nie vláde, ktorú považujú za nedôveryhodnú. Táto ideológia vedie ľudí k tomu, aby podporovali jej používanie a zároveň bagatelizovali jej riziká.



Vedci sa zamerali počas troch mesiacov na sledovanie diskusií na fórach Reddit o kryptomenách, aby sa pokúsili pochopiť, ako ľudia hovoria o kryptomenách a bitcoine. Najhlasnejšími prejavmi na fóre sa vyznačovala skupina krypto nadšencov, ktorí sa označovali za „pravých bitcoinerov“. Na rozdiel od technologických nadšencov alebo obchodníkov s kryptomenami „praví bitcoineri“ nehovorili o technológiách ani o vlastných skúsenostiach s používaní kryptomien. Namiesto toho hovorili o dôvere a korupcii.



Títo nadšenci kryptomien často uvádzajú príklady toho, čo považujú za korupciu vlád a korporácií. Uvedomujú si, že spoločnosť závisí od vlád a korporácií, ktoré stanovujú a presadzujú pravidlá, a sťažujú sa, že ľudia uviazli v týchto „skorumpovaných“ inštitúciách. Korupcia je podľa nich nevyhnutnou chybou ľudstva a vedie k snahe kontrolovať a týrať ostatných.



Nadšenci vidia Bitcoin, blockchain a ďalšie krypto technológie ako alternatívu ku korupcii. Tvrdia, že tieto nové technológie nezávisia od inštitúcií. Môžete nakupovať a predávať veci pomocou bitcoinov bez kontroly v banke alebo pomocou vládou vydávanej hotovosti. Blockchain, technológia, ktorá je základom kryptomien, vedie záznamy o vlastníctve a transakciách bez toho, aby vyžadovala dôveru v kohokoľvek.

Tieto dve presvedčenia, že vlády sú skorumpované a že kryptomeny sa tejto korupcii vyhýbajú, sú bežné medzi nadšencami kryptomien, ktorých vedci študovali. Nadšenci však idú ešte o krok ďalej. Hľadajú zmenu. Chcú zmeniť to, kto má moc a kto nie.



Tvrdia, že kryptomena je spôsob, akým k tejto zmene dôjde. Pre nadšencov kryptomien nie je používanie kryptomien len spôsob, ako nakupovať a predávať veci. Tvrdia, že používaním krypto technológií sa spoločnosť stane menej závislou od vlád a korporácií. To znamená, že používanie kryptomien, a to, aby ich čo najviac ľudí využívalo čo najčastejšie, je spôsob, ako zmeniť svet a odobrať moc z rúk vlády.







Tieto presvedčenia o tom, kto by mal a nemal mať moc v spoločnosti, stelesňujú ideológiu. Dôležitou súčasťou krypto ideológie je, že táto zmena nemôže nastať, pokiaľ ľudia nepoužívajú krypto. Technológia a ideológia sú v tomto prípade úzko prepojené.



Pre mnohých z týchto nadšencov nie je odporúčanie kryptomien iným ľuďom len odporúčaním technológie. Pre nich je nákup a predaj kryptomien formou politického a sociálneho aktivizmu. Tvrdia, že nákup kryptomien odstráni korupciu a zmení spoločnosť tak, aby dôverovala technológiám a dala im prednosť pred vládou.



Táto ideológia je extrémnejšou verziou technolibertarianizmu, ktorý sa snaží nahradiť vládu technológiami. Rovnako ako technolibertariáni, aj skutoční bitcoineri chcú, aby technológia ovládala spoločnosť. Viac ako občianske slobody sa však zameriavajú na finančnú a ekonomickú kontrolu. A keďže propagácia kryptomien je súčasťou tejto ideológie, kryptomeny sa často prirovnávajú k náboženstvu.



Dôležitým aspektom každej ideológie je spôsob, akým niektoré nebezpečenstvá zdôrazňuje a iné bagatelizuje. Praví bitcoineri zdôrazňujú problémy korupcie vlád. Ale bagatelizujú finančné riziká kryptomien. Cena bitcoinu prudko kolíše, mnoho ľudí tak už pri nákupe kryptomien prišlo o svoje peniaze. Krypto peňaženky je ťažké pochopiť a používať a podvodné transakcie sa nedajú zvrátiť.



Nadšenci kryptomien často bagatelizujú riziká technológie pre ľudí a spoločnosť. Odmietajú tiež cennú úlohu, ktorú vlády a korporácie zohrávajú pri ochrane peňazí ľudí, poskytovaním poistenia bankových účtov a vrátením ukradnutých peňazí .



Viera v schopnosť kryptomien vytvárať sociálne zmeny je tiež prehnaná. Krypto technológie nemusia nevyhnutne eliminovať korporácie alebo sa vyhýbať vládnej kontrole. Existujú súkromné, firemné blockchainy a mnoho vládnych nariadení o kryptomenách. Vedci svoj výskum uzatvárajú konštatovaním, že len výhradné používanie technológie nemusí nevyhnutne viesť k sociálnej zmene, ktorú títo nadšenci hľadajú.