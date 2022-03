Putin tvrdí, že za ruský plyn sa musí od piatka platiť v rubľoch

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:21 -

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že podpísal dekrét, podľa ktorého zahraniční kupci musia od 1. apríla platiť za ruský plyn v rubľoch, a ak sa tieto platby neuskutočnia, zmluvy budú pozastavené.

„Aby mohli nakupovať ruský zemný plyn, musia si otvoriť rubľové účty v ruských bankách. Práve z týchto účtov sa budú od zajtra uskutočňovať platby za dodaný plyn,“ uviedol Putin v televíznych prejavoch.

„Ak sa takéto platby neuskutočnia, budeme to považovať za zlyhanie zo strany kupujúcich so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Nikto nám nič nepredáva zadarmo a ani sa nechystáme robiť charitu – to znamená, že existujúce zmluvy budú zastavené.“

Putinovo rozhodnutie presadiť platby za plyn v rubľoch posilnilo ruskú menu, ktorá klesla na historické minimá, keď Západ uplatnil rozsiahle sankcie po tom, čo 24. februára poslal svoju armádu na Ukrajinu.

Západné spoločnosti a vlády však tento krok odmietli ako porušenie existujúcich zmlúv, ktoré sú stanovené v eurách alebo dolároch.