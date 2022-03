Americká ekonomika: Hrozba recesie rastie

Zdroj: Swiss Life Select

Je teda čas vypredať americké akcie? Odpovedá Peter Világi, analytik spoločnosti Swiss Life Select Slovensko.

Čo je inverzia výnosovej krivky štátnych dlhopisov?

Asi začnem tým, čo je výnosová krivka štátnych dlhopisov. Štát financuje svoje aktivity prostredníctvom vydávania dlhopisov rôznych splatností - od niekoľkých mesiacov po desiatky rokov. Výnosy, ktoré za požičané peniaze investorom ponúka, závisia od rizikovosti. Tá sa zvyšuje aj s dobou splatnosti, pretože je podstatne ťažšie odhadnúť schopnosť krajiny splácať svoje záväzky o jednu dekádu ako po dobu najbližších dvoch rokov. Ak spojíme jednou čiarou výnosy týchto splatností, dostaneme takzvanú výnosovú krivku. Tá štandardne smeruje zdola nahor, lebo – ako som spomínal – kratšie splatnosti majú nižšie výnosy ako dlhšie splatnosti. V prípade inverzie sa dostávame do situácie, kedy napríklad štátne dlhopisy s 10-ročnou splatnosťou majú nižší výnos ako dlhopisy s dvojročnou splatnosťou.

Prečo sa tento jav považuje za predzvesť recesie?

Tu si musíme vysvetliť prečo vlastne výnosy dlhopisov dlhých splatností klesajú. Americké štátne dlhopisy dlhých splatností sa považujú za bezpečný prístav, do ktorého investori presúvajú peniaze v čase očakávaných problémov ekonomiky. Väčší dopyt zvyšuje cenu dlhopisov, čo má opačný efekt na výnosy, lebo ak je o dlhopisy veľký záujem, môže štát investorom za požičanie peňazí sľúbiť aj menšie zhodnotenie. Práve v časoch, kedy začína byť nálada na trhoch negatívna, je dopyt do dlhších splatnostiach taký veľký, že dokáže splatnosti 10-ročných dlhopisov stlačiť pod výnosy dvojročných dlhopisov. Takže krivka vlastne odráža sentiment na trhu a hovorí, s čím investori v najbližšom období počítajú.

A je takáto predpoveď spoľahlivá?

Obrátená výnosová krivka dokázala predpovedať päť z posledných siedmich recesií, no žiadna záruka, že to vyjde, neexistuje. Napríklad po krátkej inverzii v roku 1965 nenastala recesia ďalších päť rokov. V čase vysokého rastu cien, pretrvávajúceho geopolitického rizika a očakávaného zvyšovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky FED je však pravdepodobné, že sa tvrdšiemu pristátiu najväčšej ekonomiky sveta v roku 2023 nevyhneme.

To je asi dobrý dôvod vypredať americké akcie.

Pozrite, história ukazuje, že investori urobili najlepšie, ak zostali zainvestovaní, dodržali investičný horizont a nesnažili sa časovať nákup alebo predaj podľa aktuálnej situácie. Ak z trhov pravidelne vystupujú, môžu sa pripraviť o potenciál vysokých výnosov, ktoré sa často udejú aj v horizonte niekoľkých dní. Na druhej strane, je vždy dobré využiť významnejšie prepady na akciových trhoch na dokúpenie lacnejších podielov. Ale to, o čom som teraz hovoril, platí samozrejme len v prípade, ak klienti majú nakúpené rozumné, kvalitne rozložené investície.

Čo to znamená?

V čase býčieho trhu, keď roky všetko rastie to ľudí zvádza k nákupu naozaj rizikových investícií. Napríklad technologických indexových fondov obchodovaných s dvojnásobnou, či dokonca trojnásobnou pákou. Rôznych konkrétnych komodít, kryptomien, private equity fondov, sektorov alebo vybraných regiónov. Keď rizikový apetít na trhoch prevláda, tak tieto špekulatívne investície zarábajú aj násobne viac ako široký trhový index. Ale v čase paniky padajú extrémne rýchlo, hlboko a často trvá roky, kým sa vrátia na pôvodné hodnoty, ak sa im to vôbec poradí. Ak má investor takýto typ investície, tak áno, je čas byť viac opatrný a presunúť sa do niečoho bezpečnejšieho.

Ako by teda mala vyzerať ideálna investícia?

Dobrá investícia je nuda a pozostáva z globálneho investovania do fondov svetových správcov, ktoré nie sú zamerané na konkrétny sektor alebo región. V preklade, globálny akciový index namiesto amerického akciového, či dokonca technologického indexu. Správca fondov zo svetovej TOP desiatky namiesto lokálnych hráčov. A ďalej, optimálna kombinácia akcií, dlhopisov, nehnuteľností a hotovosti. Presný pomer musí zodpovedať dĺžke investície, cieľom a schopnosti klienta znášať kolísanie na trhoch. To všetko sa potom dá doplniť aj rizikovejšími aktívami, ktoré som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, ale len ako doplnok s váhou zvyčajne do piatich percent. Ak máte portfólio poskladané do každého počasia, tak vás vôbec nemusí trápiť, čo sa aktuálne na trhoch deje.

Hovoríte, že súčasťou portfólia by mala byť aj hotovosť. No tá predsa neochráni pred stratou hodnoty peňazí, keď sa inflácia šplhá k dvojciferným hodnotám.

Samozrejme. A rovnako to platí napríklad aj o časti bezpečných dlhopisov. Pred infláciou ako takou môžu ochrániť napríklad akcie, nehnuteľnosti, inflačne indexované dlhopisy, prípadne komodity. Ale hotovosť a bezpečné dlhopisy by mali byť súčasťou každého rozumného portfólia. V tomto prípade sa musí človek zmieriť s tým, že nejaká časť úspor jednoducho rast cien neprekoná. Vytvára to však priestor napríklad na doinvestovanie pri prepadoch na akciových trhoch. Za týchto okolností isté taktizovanie dáva zmysel.

Prečo?

Pozrime sa na 42-ročnú históriu hlavného amerického akciového indexu. S&P 500 za toto obdobie počas každého roka prepad v priemere o 14 percent. Napriek tomu v prípade 32 zo 42 kalendárnych rokov skončil s kladným výnosom. Preto sú prepady zaujímavou príležitosťou ako získať dodatočné zhodnotenie. Korekcie aj recesie sa dejú. Sú prirodzenou súčasťou ekonomického cyklu a investovania. Aj o hrozbe recesie v budúcom roku nehovorím preto, aby som strašil. Práve naopak. Upozorňujem na toto riziko, aby bolo jasné, že je do istej miery predvídateľné a neznamená nič neobvyklé. Zjednodušene: Na vysokú infláciu musia centrálne banky reagovať zvyšovaním úrokových sadzieb. Drahšie úvery znamenajú menšiu spotrebu domácností aj firiem, čo zasa obmedzuje ekonomický rast a prirodzene môže spôsobiť recesiu a štandardne aj poklesy na akciových trhoch. Následne s cyklom znižovania úrokových sadzieb a prípadných ďalších stimulov, sa ekonomika znova oživuje, spotreba rastie, a to podporuje aj rast kapitálových trhov. Vyhnúť sa cyklom nevieme. O čo sa však centrálne banky pokúšajú, je tlmiť prehnané výkyvy.

Čo by mal teda investor s očakávaním recesie v roku 2023 aktuálne spraviť?

Základom je, aby človek zostal zainvestovaný. No zároveň by sa mal triezvo pozrieť na svoje portfólio a hodnotiť, či jeho investície nie sú prehnane rizikové a či má dostatočnú rezervu aj pre prípad, že na akciových trhoch dôjde k väčším prepadom. Ak s tým potrebuje pomôcť, tak môže samozrejme využiť aj bezplatnú konzultáciu s investičným poradcom spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Našim poslaním je pomáhať ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv, a to úzko súvisí so správnymi investičnými rozhodnutiami, tak ako aj starostlivosťou o osobné financie.