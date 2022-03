Skupina odborníkov navrhla reformu fungovania colnej únie

včera 15:31 -

Skupina odborníkov pre výzvy, ktorým čelí colná únia, predložila vo štvrtok v Bruseli správu, ktorá bude podkladom pre rozsiahlu medziinštitucionálnu diskusiu o budúcnosti colnej únie EÚ.

Skupinu odborníkov vymenoval eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v septembri 2021, aby navrhla inovatívne riešenia najväčších problémov, ktorým čelí colná únia.

Skupina odborníkov skonštatovala, že colná únia sa musí lepšie pripraviť na výzvy, ako sú rastúce objemy obchodu a nové obchodné modely, technologický vývoj, zelená transformácia, meniaci sa geopolitický kontext a bezpečnostné riziká.

Uvedená skupina navrhla desať súborov opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2030. Je medzi nimi balík reforiem týkajúci sa procesov, kompetencií, povinností a riadenia colnej únie a tiež nový prístup k údajom s cieľom znížiť závislosť od colných vyhlásení, získavať kvalitnejšie údaje z komerčných zdrojov a poskytnúť podnikom jednotné miesto na uvádzanie údajov na plnenie colných formalít

K opatreniam patrí aj komplexný rámec pre spoluprácu, ktorý umožní lepšie vymieňanie si údajov v celej colnej únii, za účasti orgánov dohľadu nad trhom, orgánov presadzovania práva a daňových orgánov.

Odborníci navrhujú aj zriadenie európskej colnej agentúry, ktorá by dopĺňala úlohu Európskej komisie a podporovala prácu členských štátov.

Malé nekomerčné zásielky by sa podľa odborníkov aj naďalej zasielali obvyklými postupmi, nemali by však prioritu a podliehali by stupňu kontroly, ktorý by zodpovedal ich "nedôveryhodnému" statusu. K návrhom patrí aj zrušenie oslobodenia od cla pre zásielky do 150 eur pri elektronickom obchode, so zjednodušenými sadzbami pre zásielky s nízkou hodnotou.

Balík opatrení pre "zelené colníctvo EÚ" znamená digitalizovať colné postupy, zabezpečiť riadne vykonávanie zákazov a obmedzení súvisiacich s udržateľnosťou dovážaných výrobkov a prípadne zreformovať nomenklatúru harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie, aby umožňovala vhodne zatriediť výrobky šetrné k životnému prostrediu, ktoré chce EÚ podporovať pri medzinárodnom obchodovaní.

Eurokomisár Gentiloni v tejto súvislosti povedal, že koronakríza a aj invázia na Ukrajinu zviditeľnili kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú colné orgány EÚ v krízovom riadení. "Colné orgány uľahčujú poskytovanie humanitárnej pomoci a zabezpečujú dôsledné vykonávanie sankcií uvalených na Rusko. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutné na ochranu občanov a podnikov v EÚ. Vďaka nim môže fungovať zákonný obchod, ktorý má zásadný význam pre rast a pracovné miesta. Tieto návrhy nám pomôžu, aby sme našu colnú úniu pripravili na výzvy budúcnosti," opísal situáciu komisár.

Podľa vyjadrenia predsedníčky skupiny odborníkov Aranche Gonzálezovej Layovej zverejnená správa je "naliehavým volaním" po štrukturálnej zmene toho, ako je európske colníctvo organizované a vybavené. Spresnila, že silná colná únia s ochraňujúcou "jednou vonkajšou hranicou" má zásadný význam pre strategickú autonómiu Európy, pre jej obchodnú silu a jej ambície v oblasti bezpečnosti a obrany.

Skupina odborníkov za vážny problém označila to, že neexistuje spoločný zoznam právnych predpisov o zákazoch a obmedzeniach, čo vedie k rozdielnym prístupom a postupom v jednotlivých členských štátoch. Aj preto eurokomisia vo štvrtok zverejnila súhrn existujúcich zákazov a obmedzení na úrovni EÚ. Mal by slúžiť ako praktický nástroj pre inštitúcie EÚ a vnútroštátne orgány, ako aj pre ďalšie zainteresované strany.

O odporúčaniach skupiny odborníkov budú diskutovať Európsky parlament a členské štáty. Na základe týchto podkladov a širších konzultácií so zainteresovanými stranami eurokomisia do konca roka predloží balík reforiem v colnej oblasti.