Zahraniční klienti si budú musieť kupovať ruble pre platby za ruský plyn

včera 14:01 -

Zákazníci z "nepriateľských" krajín si budú musieť nakupovať ruble za menu stanovenú v ich zmluvách pre následné nákupy ruského plynu. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Uviedol pritom, že do schémy nákupu plynu za ruble by mohla byť zapojená Gazprombank. Ceny a objemy to podľa neho neovplyvní. "Pre kupujúcich ruského plynu de facto nedôjde k žiadnym zmenám," povedal s tým, že podrobnosti schémy budú zverejnené neskôr vo štvrtok.

Nemecko a Taliansko ale tvrdia, že im ruský prezident Vladimir Putin povedal, že európski kupci by mohli pokračovať v platbách za plyn v eurách. "Putin povedal, že súčasné zmluvy zostanú v platnosti," vyhlásil taliansky premiér Mario Draghi vo štvrtok na tlačovej konferencii, keď hovoril o telefonickom rozhovore s ruským prezidentom deň predtým. Dodal, že prepočet týchto platieb na ruble sa uskutoční interne v rámci Ruska.

"Nie je absolútne jednoduché zmeniť menu, ktorá sa používa na medzinárodné platby za kľúčový tovar," povedal Draghi. "Napríklad Európania sa v uplynulých rokoch pokúšali zmeniť platby za ropu na eurá a nebolo to jednoduché. Technické problémy je ťažké prekonať."

A Nemecko potvrdilo, že to Putin povedal aj počas telefonátu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v stredu (30. 3.). Moskva tak umožní zákazníkom naďalej platiť v eurách, ale nasmeruje ich do ruskej Gazprombank, kde dôjde ku konverzii platieb na ruble a ich prevod na Gazprom, štátom kontrolovaný energetický gigant.

Talianski predstavitelia zase uviedli, že európski kupci si budú musieť otvoriť účet v eurách v ruskej banke.

Peskov potvrdil, že sa zvažuje úloha pre Gazprombank, ale neposkytol žiadne podrobnosti.

Podľa ruského zdroja oboznámeného so situáciou nejde pritom o ústupok Moskvy, keďže takýto prístup (konverzia platieb v ruskej banke) bol plánovaný od začiatku.

Motiváciou by mohla byť aj ochrana Gazprombank, jednej z mála veľkých ruských bánk, ktoré sa doteraz vyhli najprísnejším západným sankciám, pred budúcimi obmedzeniami, domnievajú sa niektorí analytici.

Európa dováža približne 40 % plynu pre svoju spotrebu z Ruska a celú zimu zápasí s rekordným rastom jeho cien.

Putin stanovil 31. marec ako konečný termín pre ruskú vládu a centrálnu banku, aby prišli s mechanizmom na splnenie jeho požiadavky na platby za plyn v rubľoch. Putin označil tento krok proti "nepriateľským krajinám" ako odvetu za rozsiahle sankcie Západu uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. Kremeľ, ktorý sa snaží využiť pozíciu Ruska ako najväčšieho európskeho dodávateľa plynu, naznačil, že by mohol odrezať od dodávok krajiny, ktoré by to odmietli. Skupina siedmich najvyspelejších ekonomík G7 však požiadavku na platby za plyn v rubľoch jednoznačne odmietla s tým, že porušuje zmluvné podmienky.

Úrady v Nemecku a Rakúsku medzitým varovali, že spor môže viesť k prerušeniu životne dôležitých dodávok.

TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.