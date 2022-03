SVP očakáva od envirorezortu finančnú podporu, ak sa zapojí do projektu BDP

dnes 12:31 -

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) očakáva od envirorezortu finančnú podporu, ak sa má zapojiť do realizácie projektu Bratislavského dunajského parku (BDP). Taktiež potrebujú materiálno-technické vybavenie na realizáciu aktivít či ich následnú údržbu. Pre TASR to uviedol hovorca štátneho SVP Marián Bocák.

"Mnoho z aktivít, ktoré sú dnes vnesené do Bratislavského dunajského parku, by už dávno chcel SVP realizovať, nakoľko by podstatne zlepšili parametre prietočnosti medzihrádzového územia v Bratislave, a tým pádom znížili nápor na ochranné protipovodňové zariadenia," povedal Bocák. Ide podľa neho najmä o opätovné sprietočnenie ramien, obnovu plážového kúpaliska Lido či zmenu neriadeného porastu na verejne prístupný lesopark.

Keďže je Dunaj v hlavnom meste, je potrebné rešpektovať všetky aspekty vývoja a potrieb spolužitia obyvateľstva a rieky. SVP chce preto aktívne vstupovať do predrealizačnej fázy, priblížil Bocák. Vodohospodári zároveň rešpektujú memorandum o spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja.

V súvislosti s projektom spolupracuje SVP s magistrátom mesta Bratislava na poskytnutí odborných konzultácií a podkladov pre zadefinovanie cieľov a postupov spracovaných v štúdii.

Metropolitný inštitút Bratislavy spoločne s odborníkmi z iniciatívy vzniku parku vypracoval urbanisticko-krajinársku štúdiu Bratislavského dunajského parku. Spolu s odporúčanými opatreniami poskytnú štúdiu ako východiskový materiál všetkým, ktorí môžu riešenia realizovať.