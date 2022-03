Za dva roky od nástupu do funkcie sa podarilo mnoho skvelých vecí

dnes 12:16 -

Spustenie veľkoplošných opráv ciest prvej triedy, rozbehnutie transformácie Slovenskej pošty, ale aj modernizácia vozového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). To sú niektoré z vecí, ktoré sa podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) podarili od jeho nástupu do funkcie. Šéf rezortu dopravy to uviedol pre TASR pri príležitosti dvoch rokov súčasnej vlády.

Doležal priblížil, že po vypuknutí pandémie nového koronavírusu začalo ministerstvo pomáhať cestovnému ruchu. Na štátnu pomoc vyčlenili sumu 257 miliónov eur. "Sme ministerstvom, pod ktoré spadá najviac schém pomoci. Okrem cestovného ruchu sme pomohli prevádzkovateľom autoškôl, školiacich stredísk registrovaných na výcvik vodičov profesionálov, medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave, ale aj príležitostnej doprave," vymenoval minister.

Spomenul tiež modernizáciu vozového parku ZSSK, rezort dopravy podľa neho pracuje aj na vyššom čerpaní pridelených eurofondov. Kľúčové sú pre ministra tiež harmonogramy cestných a železničných projektov, ktoré na základe analytických dát hovoria, ako sa bude v najbližších rokoch stavať a modernizovať cestná a železničná infraštruktúra. "Harmonogramy sme pripravili preto, aby sme vniesli do prípravy a výstavby kľúčovej cestnej a železničnej infraštruktúry poriadok," skonštatoval Doležal s tým, že presadili aj viaceré novely zákonov, ktoré zrýchlia výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.

Momentálne Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pracuje aj na zlepšení infraštruktúry pre cyklistov. "Už čoskoro spustíme výzvy z plánu obnovy, celkovo je v rámci neho na podporu cyklodopravy vyčlenených 100 miliónov eur. Práve zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov z plánu obnovy je jednou z najväčších výziev na nasledujúce obdobie," tvrdí Doležal.

Rozpracovaných je aj niekoľko projektov, ktoré považuje za absolútne kľúčové, ako R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany alebo druhá etapa severného obchvatu Prešova. "V prípade R4 pracujeme na projektovej štúdii, na základe ktorej by mohla byť financovaná formou PPP (projekt verejno-súkromného partnerstva, pozn. TASR)," dodal.

Samostatnou témou je križovatka D1/D4. "Prioritou nasledujúcich mesiacov bude urobiť maximum pre urýchlenie prípravných procesov na D3, v prípade ktorej počítame s financovaním z nových fondov EÚ. Prioritou je aj dotiahnuť spustenie nového mýtneho systému a pokračovať v projektoch rekonštrukcií a modernizácií roky zanedbávanej železničnej a cestnej infraštruktúry a, samozrejme, akcelerovať dostavbu kľúčových úsekov na D1," zdôraznil Doležal.

Zároveň poznamenal, že zjednodušili podmienky v Štátnom fonde rozvoja bývania pre získanie úverov pre obce a jednotlivcov, čo umožní väčšiu výstavbu nájomných bytov, alebo jednoduchší prístup k pôžičkám pre mladomanželov alebo znevýhodnené skupiny.

"Tak, ako pracujeme na rozvoji cestnej dopravy, železničnej dopravy, pošty či cyklodopravy, rozvíjať chceme aj leteckú dopravu. Práve preto momentálne finalizujeme nový letecký zákon, ktorý tu dlhé roky chýbal," doplnil minister.

Rezort dopravy sa posledný mesiac venuje aj situácii spojenej s konfliktom na Ukrajine. Spustili webovú stránku pomocpreukrajinu.sk, kde zastrešili dostupné ubytovacie kapacity štátnych aj hotelových zariadení. Aktuálne MDV pracuje na tom, aby bol systém ubytovávania odídencov z Ukrajiny čo najefektívnejší. Spustili tiež systém bookio, ktorý združuje štátne a hotelové zariadenia v reálnom čase. Tiež zaviedli vo vlakoch bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny. Spolu so Združením cestných dopravcov SR Česmad Slovakia organizuje ministerstvo dopravu autobusmi z hraníc. Denne je to viac ako 50 autobusov, prepravili už desiatky tisíc utečencov.