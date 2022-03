MMF varuje, že sankcie voči Rusku môžu oslabiť dominanciu dolára

dnes 8:46 -

Finančné sankcie uvalené na Rusko môžu postupne oslabiť dominanciu amerického dolára. A mohli by vyústiť do fragmentovanejšieho medzinárodného menového systém. Vyhlásila to Gita Gopinathová, zástupkyňa generálnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF) v rozhovore pre noviny Financial Times.

Spojené štáty, Európska únia (EÚ) a ich západní spojenci uvalili na Rusko množstvo sankcií za jeho inváziu na Ukrajinu koncom februára.

"Dolár by zostal hlavnou globálnou menou aj v tomto prostredí, ale fragmentácia na menšej úrovni je celkom určite možná," povedala Gopinathová pre noviny a dodala, že niektoré štáty už rokujú o mene, v ktorej budú dostávať platby v rámci obchodovania.

Uviedla tiež, že vojna podnieti aj zavedenie digitálnych financií, od kryptomien po stablecoiny a digitálne meny centrálnych bánk.

Gopinathová pre Financial Times ďalej povedala, že väčšie používanie iných mien v globálnom obchode by viedlo k ďalšej diverzifikácii rezervných aktív v držbe národných centrálnych bánk. Zopakovala však, že sankcie voči Rusku nepredpovedajú zánik dolára ako rezervnej meny. A dodala, že vojna na Ukrajine spomalí globálny ekonomický rast, ale nespôsobí globálnu recesiu.

TASR o tom informuje na základe správy Reuters.