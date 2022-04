Riešenie európskeho hlavolamu o ruskom plyne

Zdroj: voxeu

Foto: getty images;TASR/AP

dnes 0:24 -

EÚ by mala jednoducho zaviesť špeciálne dovozné clo na ruský plyn.



Takýto krok by bol, samozrejme, v rozpore s pravidlami WTO. Ale za týchto zvláštnych okolností to môže byť odôvodnené výnimkou podľa článku XXI ohľadne národnej bezpečnosti. Okrem toho Rusko už dávnejšie uvalilo na plyn vývoznú daň vo výške 30 %. EÚ môže tvrdiť, že jej dovozné clo len kompenzuje toto skreslenie.



Kľúčovým východiskovým bodom je, že ruský plyn do Európy dodáva jeden dodávateľ, Gazprom, ktorý má takmer monopol na vývoz plynu. EÚ zároveň predstavuje približne 70 % celkového vývozu plynu z Ruska (približne 140 miliárd metrov kubických). Je nepravdepodobné, že ostatní zákazníci budú môcť plne kompenzovať trh EÚ. Čína už teraz odoberá značné množstvo plynu z Ruska a nebude chcieť byť energeticky závislá od Ruska. Rusko síce má niekoľko zariadení na vývoz LNG, ale tie sú takmer plne využité, a preto nemôžu predstavovať bezpečnostný ventil. Ako najväčší nákupca má EÚ v rukách niečo, čo doposiaľ nevyužila. Je to trhová podmienka, v ktorej je iba jeden kupujúci. Štandardná ekonomická analýza naznačuje, že Gazprom ako monopolista nebude jednoducho účtovať svoje marginálne náklady európskym spotrebiteľom, ale obmedzí svoje dodávky do bodu, keď sa jeho marginálne náklady budú rovnať marginálnemu príjmu z posledného predaného kubického metra plynu. Tak získava Gazpromu značné monopolné nájomné, ktoré v konečnom dôsledku plynie do pokladnice ruskej vlády.



Ak EÚ zavedie clo, Gazprom zvýši svoju cenu, ale len o zlomok cla, pretože inak by prišiel o príliš veľkú časť príjmov. Tarifa tak požiera nájomné Gazpromu. Európski spotrebitelia síce budú musieť znášať vyššie ceny, avšak tarifný príjem by bol vyšší ako ich strata, aspoň do určitej výšky tarify. Existuje colná sadzba, ktorá je pre EÚ optimálna, pretože by maximalizovala rozdiel medzi príjmami z taríf a stratami európskych spotrebiteľov. V jednoduchom lineárnom modeli sa ukazuje, že optimálna tarifa je zhruba 30 % (dnešnej ceny) – náhodou sa rovná ruskému exportnému tarifu. Okrem toho by táto tarifa znížila príjmy Gazpromu z predaja do Európy o polovicu.



Optimálny tarifný argument teda znamená, že clo na dovoz ruského plynu by bolo vhodné zaviesť aj bez akéhokoľvek úmyslu sankcionovať. Takáto tarifa by teda bola primeraná už v minulosti. V súčasnosti EÚ hľadá spôsoby, ako znížiť príjmy z ruského vývozu. Tento zámer možno pridať do analýzy za predpokladu, že EÚ je ochotná vzdať sa jedného eura z výhod pre seba, ak to zníži príjmy z vývozu Ruska o jedno euro. Výsledkom je, že EÚ by mala uvaliť clo vo výške zhruba 60 % na dovoz ruského plynu. To by potom znížilo príjmy Gazpromu na menej ako jednu štvrtinu dnešnej úrovne.







Európski spotrebitelia by samozrejme trpeli viac v rámci vyššej sankčnej sadzby. Model však naznačuje, že príjmy z taríf by boli stále dostatočné na ich kompenzáciu, pretože vyššia tarifa by tiež odobrala väčšiu časť (zostávajúceho) nájomného Gazpromu. Sankcie voči Rusku prostredníctvom vysokých ciel na vývoz Gazpromu do EÚ by teda boli maximálne „inteligentné“: výrazne by to znížilo príjmy Ruska a neznamenalo by pre EÚ žiadnu hospodársku záťaž.



Politické výhody dane na dovoz plynu z Ruska sú tiež jasné.



V prvom rade by to bolo aspoň čiastočne v rozpore s morálnym argumentom, že dovozom plynu z Ruska financujeme ruskú útočnú vojnu. Tí, ktorí stále kupujú ruský plyn, by potom tiež prispeli k financovaniu našej reakcie na túto vojnu a tarifa by im poskytla silný cenový signál na diverzifikáciu v priebehu času. Tí, ktorí majú alternatívy, tak urobia okamžite. Dopyt po ruskom plyne v Európe bude klesať, najskôr pomaly, ale zrýchľujúcim sa tempom.



Po druhé, prinieslo by to značné príjmy. Pri súčasných vysokých globálnych cenách zemného plynu by 30 % clo na hodnotu ruského plynu mohlo na úrovni EÚ ľahko dosiahnuť 30 – 50 miliárd EUR ročne. To by EÚ umožnilo poskytnúť pomoc zraniteľným skupinám zasiahnutým vyššími cenami plynu, ďalšiu pomoc ukrajinskej vláde a pomôcť členským štátom uhradiť náklady na starostlivosť o milióny utečencov, ktoré musíme očakávať. Ak, ako sa teraz, bohužiaľ, zdá pravdepodobné, 3 – 5 miliónov Ukrajincov bude musieť hľadať útočisko v EÚ, celkové náklady by sa tiež mohli pohybovať rádovo v desiatkach miliárd eur (počítajúc viac ako 10 000 EUR na utečenca na bývanie a životné náklady).



Ďalšou výhodou tohto prístupu je, že poskytuje silný dlhodobý stimul pre súkromný sektor, aby hľadal iné dodávky. Ak dá EÚ jasne najavo, že tarifa zostane zachovaná, kým bude pokračovať ruská agresia voči Ukrajine, ostatní potenciálni dodávatelia plynu na celom svete si to všimnú a začnú investovať do hľadania nových zdrojov alebo využívania lepších existujúcich zdrojov. V Ázii existuje značný potenciál na úsporu energie a prechod z plynu na uhlie, čím sa uvoľnia dôležité množstvá dodávok LNG pre Európu.



Dalo by sa samozrejme namietať, že Rusko by mohlo reagovať na európske dovozné clo zvýšením vlastného vývozného cla. Ale ruské vývozné clo nemá veľký význam. Určuje len domácu cenovú hladinu plynu. Čím nižšia je táto úroveň, tým viac sa plynom bude v Rusku plytvať. V každom prípade je domáca cenová hladina plynu v Rusku fixovaná v rubľoch, a teda už klesla v porovnaní s úrovňou cien na svetovom trhu. Ruské vývozné clo sa tak de facto už zvýšilo.



Ako alternatíva k sadzbe bolo navrhnuté jednoducho stanoviť hornú hranicu ceny, ktorú by európski dovozcovia mohli zaplatiť Gazpromu. To by však vyvolalo niekoľko problémov.







V prvom rade by to nevyriešilo problém, že pre európskeho spotrebiteľa by mal byť ruský plyn drahší ako iný plyn. Navyše, aj za predpokladu, že Rusko súhlasí s dodávkou za cenu stanovenú EÚ, za akú cenu by mali dovozcovia ďalej predávať plyn spotrebiteľom?

Po druhé, na akej úrovni by mala byť cena stanovená? Snažiť sa privlastniť si pri hraničných nákladoch celý prebytok výrobcu? V tomto prípade by Rusko už nemalo motiváciu dodávať.



Po tretie, ak Rusko bude pokračovať v dodávkach (ak bola cena stanovená dostatočne nad hraničnými nákladmi), aké množstvo by mala EÚ dovážať?



Cenový strop nerieši základný problém, že ruský plyn sa stal v Európe politicky toxickým; teraz by mal byť aj drahý.



Nakoniec si treba položiť otázku, ako by Európa dosiahla cieľ zníženia dovozu plynu z Ruska bez toho, aby sa uchýlila k clám. Jedinou alternatívou by boli kvantitatívne obmedzenia alebo priame príkazy energetickým distribučným spoločnostiam nenakupovať ruský plyn. To druhé by bolo z právneho hľadiska ťažko udržateľné a prvé by bolo ekvivalentné tarife, ak by sa práva na dovoz ruského plynu vydražili. Ak by sa rozdeľovali len z politických dôvodov, viedlo by to k masívnej distribúcii nájomného. Európska komisia nedávno predstavila nápady, ako by EÚ mohla nahradiť približne dve tretiny dnešného dovozu ruského plynu „ešte pred rokom 2030“. Ale dokument Komisie popisuje len to, aké zdroje by mohli nahradiť ruský plyn.



V každom prípade treba mať na pamäti, že akékoľvek zníženie dovozu ruského plynu, či už dosiahnuté prostredníctvom kvantitatívnych obmedzení, udeľovania licencií alebo ciel, znamená rovnaké zvýšenie cien plynu (pokiaľ plyn nie je na prídel). Hlavný rozdiel v tarife je v tom, že vzťah medzi znížením dovozu plynu a vyššími cenami sa stáva transparentnejším.



Autorom je Daniel Gros, riaditeľ Centra pre európske politické štúdie v Bruseli.