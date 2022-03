Platby za plyn okamžite v rubľoch? Rusko odkazuje, že rozhodne nie

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:28 -

Podľa navrhovanej zmeny by dlhodobý dopyt po ruskom ruble na medzinárodných menových trhoch, a teda aj tlak trhu na jeho hodnotu, bol „zaistený“ dlhodobým dopytom po ruskom plyne a rope zo strany Západu. Záležalo by na výmennom kurze, za ktorý by dovozcovia/spotrebitelia z EÚ alebo Veľkej Británie na medzinárodných devízových trhoch predávali eurá alebo libry na nákup rubľov, aby mohli zaplatiť za dovoz ruského plynu. Drahý rubeľ bude drahý pre každého od dovážajúcej firmy cez priemyselné továrne až po domácnosť využívajúcu ruský plyn napríklad na vykurovanie.



Dopyt po rubľoch by tým bol zabezpečený tak dlho, kým sa nenájde náhrada za dovoz kľúčových surovín v podobe napr. ekologickejších technológií, ktoré nevyužívajú plyn či ropu. Ak takéto možnosti náhrady zostanú obmedzené, oznámená zmena platobných podmienok bude mať pravdepodobne dlhodobé podporné účinky na hodnotu ruského rubľa na medzinárodných trhoch.



Putinovi ekonomickí poradcovia navyše možno predpokladali, že takéto opatrenie, ak bude realizované, pravdepodobne vyšliape cestičku ruskému rubľu k významnejšej pozícii ako rezervná alebo medzinárodná mena.



Ruská vláda, centrálna banka a energetický gigant Gazprom majú do štvrtka na pokyn prezidenta Vladimíra Putina predložiť návrhy na to, ako budú "nie priateľské" krajiny za ruský plyn platiť v rubľoch. Odberatelia plán označujú za porušenie uzavretých dohôd. Európa z Ruska dováža asi 40 percent plynu. Dodávky ruského plynu do Európy po troch kľúčových plynovodných trasách boli dnes ráno stabilné.



„Rozhodne nie," odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či by sa od štvrtka malo za ruský plyn platiť v rubľoch. „Ako sme uviedli skôr, platby a dodávky sú časovo náročným procesom. To neznamená, že by sa malo platiť (v rubľoch) za zajtrajšiu dodávku. Z technologického hľadiska ide o dlhší proces," dodal.



Putinovo nariadenie účtovať "nie priateľským" krajinám za ruský plyn v rubľoch posilnilo rubeľ. Ruská mena sa po ohlásení západných sankcií proti Moskve prepadla na historické minimum. Európske ceny plynu prudko vzrástli.



Predseda Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin, dnes uviedol, že Európska únia bude musieť platiť v rubľoch, ak bude chcieť ruský plyn. Dodal, že rovnakým spôsobom by sa mohol účtovať vývoz ropy, obilia, kovov, hnojív, uhlia a dreva.



Európske štáty, ktorý za ruský plyn platí prevažne v eurách, tvrdia, že Rusko nemá právo meniť zmluvy. Skupina krajín G7 ruskú požiadavku odmietla.

Prietoky ruského plynu do Nemecka plynovodom Nord Stream 1, ktorý vedie po dne Baltského mora, dnes ráno zodpovedali úrovni z predchádzajúcich 24 hodín.



V plynovode Jamal začal plyn prvýkrát od 15. marca prúdiť západným smerom, vyplýva to z údajov nemeckého operátora Gascade. Ruský plynárenský gigant Gazprom si rezervoval tranzitnú kapacitu smerom na západ.



Zemný plyn touto trasou spravidla prúdi na západ, ale 15. marca sa tok obrátil, pretože nominácie na prepravu plynu do Nemecka klesli na nulu, zatiaľ čo poľskí zákazníci nakupovali plyn z Nemecka.



Požadovaná kapacita na prepravu ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko cez hraničný uzol Veľké Kapušany, čo je ďalšia významná cesta na prepravu ruského plynu ďalej do Európy, dnes v porovnaní s utorkom zostáva bez zmeny, ukazujú dáta slovenského prevádzkovateľa plynovodov Eustream.



Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v apríli vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku sa dnes popoludní pohybovala okolo 121,65 eura za megawatthodinu (MWh). V porovnaní s predchádzajúcim dňom vzrástla o 12,2 percenta.