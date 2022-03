Rast ekonomiky USA vo 4. štvrťroku bol revidovaný mierne nadol, na 6,9 %

dnes 15:46 -

Ekonomika USA ukončila minulý rok 2021 so zdravým rastom, aj keď o niečom pomalším, ako naznačili predbežné údaje. Informovalo o tom v stredu americké ministerstvo obchodu.

Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v posledných troch mesiacoch 2021 zvýšil medziročne o 6,9 %. To je o niečo horší výkon ako jeho nárast o 7 % pri predbežnom odhade. Ekonómovia pritom očakávali, že rast HDP nebude revidovaný.

Dôvodom mierne pomalšieho rastu HDP bola najmä revízia spotrebiteľských výdavkov a vývozu smerom nadol, čo čiastočne kompenzovala revízia investícií do skladových zásob smerom nahor.

Za celý rok 2021 sa HDP Spojených štátov zvýšil o 5,7 %, najviac od roku 1984, keď po recesii stúpol o 7,2 %.

Pri pohľade do budúcnosti je pravdepodobné, že hospodársky rast USA sa tento rok prudko spomalí, najmä v prvých troch mesiacoch 2022. Vyššia inflácia má totiž negatívny vplyv na spotrebiteľské výdavky. Aj predaj domov sa spomalil, pretože Federálny rezervný systém (Fed) začal zvyšovať náklady na pôžičky, čo viedlo k prudkému nárastu úrokov z hypoték. Zároveň invázia Ruska na Ukrajinu môže negatívne ovplyvniť export.

Ekonómovia predpovedajú, že tempo rastu americkej ekonomiky by mohlo v prvých troch mesiacoch roka klesnúť až na 0,5 %. Dokonca by mohlo skĺznuť do záporných hodnôt, varujú. Slabý výkon v 1. štvrťroku však bude pravdepodobne len dočasný, keďže pandémia ochorenia COVID-19 sa stále zmierňuje a čoraz viac Američanov cestuje a vracia sa do reštaurácií. Firmy prijímajú nových ľudí a zvyšujú platy. Väčší príjem síce nestačí na úplné vyrovnanie inflácie, ale mal by podporiť pokračujúce spotrebiteľské výdavky.

Fed predpovedá, že americká ekonomika tento rok vzrastie o 2,8 %, čo je oveľa menej ako v roku 2021, ale stále solídne tempo.