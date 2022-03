Štartujú práce na šiestich nových železničných projektoch za 68,5 mil. eur

včera 14:31 -

Zástupcovia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v stredu na pôde ministerstva dopravy podpísali zmluvy so zhotoviteľmi na šesť nových projektov. Ide o investície spolu za 68,5 milióna eur bez DPH.

Modernizovať sa bude bratislavský železničný tunel, trať Boleráz – Smolenice a výhybky v Dvoroch nad Žitavou. Zrekonštruuje sa trať medzi Trnovcom nad Váhom a Tvrdošovcami. Do výstavby pôjdu dva terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – TIOP Lamačská Brána a TIOP Vrakuňa.

"Tieto projekty sú dôkazom, že to so železničnou dopravou myslíme vážne. Potrebujeme ju dostať do výrazne lepšieho stavu, v akom je dnes. Zároveň však nesmieme len modernizovať a udržiavať to, čo vybudovali generácie pred nami, ale potrebujeme aj investovať do nových projektov, preto som rád, že sa rozbehnú aj práce na dvoch bratislavských TIOP-och," zhodnotil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

"ŽSR sú veľmi úspešní prijímatelia eurofondových projektov, o čom svedčí aj tento týždeň, kedy sa nám podarilo podpísať šesť zmlúv, ktoré prefinancujeme z ešte bežiaceho OPII a zmluvu na modernizáciu trate na Kysuciach. Veríme, že budeme rovnako úspešní aj v nasledujúcom období, a tiež aj pri čerpaní prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a vďaka nim zlepšíme infraštruktúru pre cestujúcich aj dopravcov," doplnil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Zmluvu na modernizáciu trate Čadca – štátna hranica s Českou republikou za ďalších 66 miliónov eur podpísali ŽSR ešte v pondelok (28.3.).