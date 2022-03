Euro sa výrazne posilnilo a jeho kurz sa dostal nad 1,11 USD/EUR

dnes 19:46 -

Spoločná európska mena sa v utorok výrazne posilnila po signáloch možného uvoľnenia vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Popoludní sa jej kurz dostal nad 1,11 USD/EUR a dosiahol denné maximum 1,1137 USD/EUR. Ráno sa ešte pohyboval pod 1,10 USD/EUR.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz eura na 1,1085 (v pondelok: 1,0966) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9021 (0,9119) eura.

Dianie na devízovom trhu naďalej určuje predovšetkým vývoj vojny na Ukrajine. V utorok sa konalo ďalšie kolo rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule. Moskva vyhlásila, že výrazne zníži vojenské operácie v okolí Kyjeva a Černihivu. Podľa agentúry Tass utorkové rozhovory priniesli pokrok dostatočný na to, aby sa rokovania preniesli na najvyššiu úroveň, to znamená, že by sa mohli stretnúť prezidenti Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj.

Možnosť deeskalácie napätia a zastavenia bojov zlepšila náladu na trhoch, čo malo pozitívny vplyv na euro. Naopak, výrazne sa oslabil dolár, ktorý je považovaný za bezpečný prístav v turbulentných a neistých časoch.

Výrazne si v utorok polepšil aj rubeľ, ktorý sa voči doláru posilnil o viac ako 6 %. Jeho kurz sa dostal až na 84 RUB/USD a priblížil sa úrovni spred začiatku vojny. Neskôr prišiel o časť ziskov. Rubeľ podporujú opatrenia ruskej centrálnej banky, ktorá podporuje nákup a limituje predaj rubľov.