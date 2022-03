Mena aj komodita: Čo potrebujete vedieť, ak chcete investovať do fyzického zlata

Zdroj: Gainesville Coins

Foto: getty images

dnes 0:12 -

Hlavným rozdielom medzi zlatom a komoditami podliehajúcimi skaze je ich pomer zásob k vyprodukovanému množstvu, meraný ako nadzemná zásoba vydelená ročnou produkciou. Zlato má veľmi vysoký tento pomer, zatiaľ čo komodity ako pšenica ho majú nízky.



Pred tisíckami rokov ľudia začali používať zlato ako peniaze, pretože zlato je nemenné, ľahko deliteľné a vzácne. Zlato je najobchodovateľnejšia komodita. Jeho dlhá tradícia uchovávania hodnoty znamená, že sa v priebehu histórie minulo extrémne málo zlata. Drvivá väčšina všetkého vyťaženého zlata je tu stále s nami. V dôsledku toho ročná ťažba ťažby pridáva asi 1,7 % k nadzemnej zásobe zlata.



Väčšina nadzemného zlata sa drží na menové účely. Šperky sú uchovávateľom hodnoty v kombinácii s estetikou a spoločenským statusom.



V súčasnosti sa celková nadzemná zásoba zlata pohybuje na úrovní 205 000 ton a celosvetová ťažba v roku 2021 predstavovala 3 560 ton. Pomer zásob k množstvu, ktoré vznikne za jeden rok (stock-to-flow ratio STFR) je v súčasnosti 58 (205 000 / 3 560). Vysoká STFR zlata a skutočnosť, že väčšina nadzemného zlata sa drží na peňažné účely, je dôvodom, prečo sa obchoduje ako mena.



Pre dôkladné pochopenie tvorby ceny zlata sa najprv pozrime na dynamiku ponuky a dopytu po komodite podliehajúcej skaze. Potom si popíšeme, ako sa to líši od trhu so zlatom.



Základy ponuky a dopytu mäkkých komodít

Na základe údajov z odhadov World Agricultural Supply and Demand (WASDE) je STFR na trhu s pšenicou 0,35 (278 miliónov ton na sklade vydelené 776 miliónmi ton produkcie). Nízka STFR spôsobuje, že cenu pšenice určuje najmä to, čo sa ročne vyprodukuje oproti tomu, čo sa spotrebuje. Existujúce zásoby môžu iba do určitej miery vyrovnať prebytok alebo deficit na trhu, vypočítaný ako produkcia mínus spotreba.



Pšenica uskladnená v sýpkach začne po niekoľkých rokoch hniť, takže prebytok nemôže byť úplne absorbovaný ako zásoby. Musí sa predať, čo znižuje cenu. Trhové deficity zase nemožno plne pokryť z ponuky zásob a tým zvyšovať cenu. Okrem toho, z dôvodu, že jediným využitím pšenice je spotreba, na ktorú sú potrebné pevné množstvá, cena je stanovená medzi tým, čo sa vyprodukuje, a tým, čo sa spotrebuje. Od roku 1974 prebytok alebo deficit na globálnom trhu s pšenicou pozitívne koreloval so smerom ceny pšenice počas 85 % času. Logicky, prebytok spôsobil pokles ceny a deficit spôsobil zvýšenie ceny.



Všetky ročné prebytky pšenice od roku 1974 spolu boli väčšie ako všetky deficity dohromady. Ako rástla globálna populácia, rástol aj trh s pšenicou a zväčšili sa aj zásoby. STFR pšenice zostala počas rokov približne rovnaká. Prebytky sa môžu vyskytnúť, keď cena stúpa, ak obchodníci predpokladajú vyšší dopyt a rozhodnú sa pridať pšenicu do zásob na budúci rok, keď budú môcť predať za vyššiu cenu.



Všetci účastníci trhu s pšenicou sa spoliehajú na údaje o ponuke a dopyte pšenice a na trhovú rovnováhu (prebytok alebo deficit). Poľnohospodári sa pozerajú na bilanciu, aby rozhodli, koľko pšenice vypestujú budúcu sezónu. Špekulanti odhadujú, aká bude cena v budúcnosti. Producenti zvážia nahradenie pšenice inou komoditou, ak cena stúpne a tak ďalej.



Dynamika ponuky a dopytu po zlate

Trh so zlatom je celkom odlišný, pretože zlato sa nespotrebuje a primárne sa používa ako uchovávateľ hodnoty. Cena zlata nie je stanovená medzi tým, koľko sa ho vytvorí a koľko spotrebuje. Prakticky každý kupuje zlato ako uchovávateľa hodnoty preto dopyt pozostáva hlavne na vytváranie zásob. Trh so zlatom možno vnímať ako všetky druhy obchodov presúvajúcich kov z jedného vlastníctva do druhého (s alebo bez zmeny tvaru, hmotnosti alebo čistoty kovu). Alebo zlato zostane v tom istom trezore, len zmení vlastníka.



Navyše, použitie zlata na peňažné účely si nevyžaduje pevné množstvá. Ľudia nekupujú zlato, pretože potrebujú napríklad päť trójskych uncí na stavbu domu. Potrebujú „akékoľvek množstvo zlata“ výmenou za to, koľko chcú investovať pri prevládajúcej cene. Cena zlata môže byť príliš nízka alebo príliš vysoká, ale nemôže existovať prebytok alebo deficit. To je dôvod, prečo sa zlato obchoduje skôr ako mena než ako komodita.



Meranie rôznych typov dopytu, ktoré sú jednoducho fragmentmi celkového objemu obchodovania, nám môže pomôcť zmerať sentiment špecifických skupín kupujúcich. Ale porovnávať to s ročnou produkciou je nezmysel. Niektoré poradenské firmy však robia presne to, zverejňujú bilanciu trhu so zlatom.



Prečo je zmätok na trhu so zlatom

Po opustení zlatého štandardu v roku 1971 sa USA pokúsili „demonetizovať“ zlato presadzovaním naratívu, že zlato je zbytočné, aby dolár vyzeral silnejší. Hoci väčšina centrálnych bánk svoje zlato držala, a teda ho nedemonetizovala, niektorí ľudia na Západe prestali vnímať zlato ako menu, ale čisto ako komoditu.



V 80. rokoch začali poradenské firmy ako Gold Fields Mineral Services (GFMS) zverejňovať správy o ponuke a dopyte po zlate. Tieto správy neskôr obsahovali rovnováhu na trhu, ktorá údajne naznačovala, či cena zlata porastie alebo klesne. Inými slovami, prezentujú zlato, ako keby išlo o komoditu podliehajúcu skaze, ktorá môže byť v prebytku alebo deficite.



Milióny investorov do zlata boli týmito správami zmätené a mysleli si, že cena zlata je určená rozdielom medzi ročnou produkciou baní a novo vyrobenými produktmi. Posledne menované je to, čo poradenské firmy uvádzajú najmä ako dopyt. Na strane ponuky trhovej bilancie GFMS sú ťažba baní a dodávka druhotnej suroviny. Na strane dopytu sa zaznamenáva predaj novo vyrobených šperkov, priemyselných dielov a maloobchodných prútov a mincí. Čisté nákupy/predaje centrálnej banky (oficiálny sektor), čisté nákupy/predaje ETF (ETP) a čisté burzové zvýšenia/zníženia zásob sa tiež pripočítavajú. „Čistá bilancia“ nakoniec naznačuje, či je trh v prebytku alebo deficite.

Nie je však prekvapením, že táto čistá bilancia nemá štatistický vzťah s cenou zlata. Od roku 1982 do roku 2020 iba 44 % prípadov „prebytku“ alebo „deficitu“ na trhu zlata pozitívne korelovali so smerom ceny zlata. Skutočnosť, že čistý zostatok často negatívne koreluje s cenou zlata, je spôsobená tým, že najväčšou kategóriou dopytu GMFS je dopyt po šperkoch. Ako už bolo uvedené, kupujúci šperkov sú citliví na cenu, takže keď cena stúpa, dopyt po šperkoch klesá a čistý zostatok sa premení na prebytok. Toto neuspokojivé skóre sa vysvetľuje skutočnosť, že zlato je mena a meny nemôžu byť v prebytku alebo deficite. Navyše podľa GFMS je najväčšou dopytovou kategóriou dopyt po šperkoch. Dopyt po šperkoch sa ale pohybuje opačným smerom ako cena zlata. Kupujúci šperkov sú citliví na cenu, neriadia cenu.







Pretože nadzemné zásoby prevyšujú ročnú ťažbu baní, ani produkcia ťažby nevplýva na cenu zlata v krátkodobom a strednodobom horizonte. Ročná ťažba reaguje na cenu zlata, nie naopak. Keď sa objavuje býčí trh, začínajú sa nové projekty ťažby. O desať rokov neskôr tieto bane začínajú produkovať a zvyšujú celkovú produkciu baní. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska zásoba baní ovplyvňuje cenu zlata, pretože časom zvyšuje nadzemné zásoby.







Cenu zlata vytvára inštitucionálna ponuka a dopyt

Ak investičný fond kúpi 400-uncový zlatý prút od banky v Londýne, tento obchod sa neobjaví v údajoch o ponuke a dopyte zverejnených GFMS. Napriek tomu má presne rovnaký vplyv na cenu zlata ako predaj 400 novovyrazených mincí s hmotnosťou 1 trójskej unce.



Keďže na londýnskom a švajčiarskom veľkoobchodnom trhu so zlatými kovmi sa celý deň obchoduje s 400-uncovými prútmi v masívnych objemoch, tam sa určuje aj cena. V pätnástich z posledných sedemnástich rokov bol čistý tok zlata (import mínus export) cez Spojené kráľovstvo pozitívne korelovaný s cenou zlata. To nie je náhoda. Cenu poháňa inštitucionálna ponuka a dopyt po nadzemnom zlate.







Trhy derivátov sú prepojené s londýnskym trhom drahých kovov (najlikvidnejší spotový trh) prostredníctvom arbitráže. Futures COMEX v New Yorku sú realizované na základe fyzickej ponuky a dopytu v Londýne.



Dôvod, prečo čistý import a čistý export v Londýne často koreluje s cenou zlata, je ten, že „Východ“ zvyčajne preberá druhú stranu obchodov na Západe. Ak západní inštitucionálni investori nakúpia zlato, čím sa cena zvýši, krajiny v Ázii budú predávať a kov prúdi z východu do londýnskych trezorov. Keď západní inštitucionálni investori predávajú zlato, čím znižujú cenu, krajiny v Ázii nakupujú a kov prúdi z Veľkej Británie na východ.



Presný prehľad ponuky a dopytu po zlate by pokrýval globálny objem obchodovania s fyzickým zlatom, ale nezahŕňal by čistý zostatok. Koniec koncov, pre každého kupujúceho existuje predávajúci. Nemôže tam byť prebytok alebo deficit ako pri mäkkých komoditách. To neznamená, že všetky údaje GFMS sú bezvýznamné, určite sa z nich dá získať veľa cenných informácií. Tou hlavnou námietkou však je ich prístup „trhovej rovnováhy“.