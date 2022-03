Ceny ropy prudko klesli, WTI sa obchoduje pod 100 USD za barel

dnes 15:16 -

Ceny ropy v utorok popoludní prudko klesli. Americká WTI sa oslabila o vyše 6 % a jej cena padla pod 100 USD (91,19 eura) za barel. Dôvodom boli signály možného zmiernenia ruských útokov na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Moskva uviedla, že výrazne obmedzí vojenské operácie v blízkosti Kyjeva. V utorok sa uskutočnilo ďalšie kolo rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom v Istanbule v snahe o deeskaláciu vojenského konfliktu.

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v utorok o 14.36 h SELČ predával so stratou 6,78 USD alebo 6,40 % po 99,18 USD. Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa obchodoval s mínusom 6,98 USD alebo 6,21 % po 105,50 USD za barel.

Rusko výrazne zníži vojenské operácie v okolí Kyjeva a Černihivu, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Podľa agentúry Tass utorkové rozhovory priniesli pokrok dostatočný na to, aby sa rokovania preniesli na najvyššiu úroveň, to znamená, že by sa mohli stretnúť prezidenti Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj.

Kyjev ešte pred utorkovými rokovaniami vyhlásil, že jeho cieľom je dosiahnuť minimálne dočasné zastavenie bojov. Vojna na Ukrajine už trvá 34 dní.