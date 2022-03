Spotreba jahňacieho mäsa na Slovensku stúpa, chceme zvýšiť počet oviec

dnes 11:46 -

Spotreba jahňacieho mäsa na Slovensku za uplynulé tri roky stúpa. Kým v roku 2019 bola jeho spotreba na úrovni 0,09 kilogramu na Slováka, vlani to bolo 0,13 kilogramu. Prognóza na tento rok je 0,15 kilogramu na osobu. Povedal to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na utorňajšej tlačovej konferencii v Liptovských Revúcach.

Zvyšuje sa aj predaj jahňaciny v obchodoch na Slovensku. Kým v roku 2020 sa v nich predalo 8000 kusov jahniat, minulý rok to bolo 15.000 kusov. Chovatelia odhadujú, že tento rok to bude 20.000 kusov. "Z trendu posledných rokov vidíme, že spotreba jahňaciny stúpa predovšetkým v predveľkonočnom období. Našou úlohu na ministerstve, samozrejme, v úzkej spolupráci s chovateľmi oviec, je zabezpečiť, aby bol dostatok jahňaciny na pultoch celoročne," uviedol Vlčan. To sa podľa ministra dá urobiť správnym nastavením rodenia jahniat a na druhej strane podporou chovateľov oviec z ministerstva, ktorú minulý rok mimoriadne zvýšili o 8,7 milióna eur.

Šéf agrorezortu zdôraznil, že v novom eurofondovom období plánujú masívnu podporu chovu oviec a kôz, aby zastavili pokles ich počtu. Cieľom je v horizonte do roku 2035 zvýšiť počet oviec zo súčasných 297.000 na pol milióna.

Predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Igor Nemčok pripomenul, že okrem produkcie mäsa a mlieka má chov oviec aj ďalšie prínosy. Jedným z nich je spásanie trávnych porastov, a tým vytváranie rázu krajiny a obohacovanie pôdy či zlepšenie ekosystémov. "Ak tu nebudú ovce, všetko zarastie. A ak hovoríme, že Slovensko je krásna kultúrna krajina, bez oviec sa s ňou môžeme rozlúčiť," skonštatoval.

Spotrebitelia nájdu slovenskú jahňacinu na pultoch obchodov pod označením "Zlaté jahňa – 100 % slovenské".