Daňové priznanie bude v bratislavskej Petržalke možné podať aj z auta

Daňové priznanie bude možné aj tento rok podať z auta. Preberanie formou "drive in" bude daňovým subjektom k dispozícii na najfrekventovanejšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke, a to v stredu 30. a vo štvrtok 31. marca. Počas posledných štyroch marcových dní sú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centre finančnej správy, pripomenula v pondelok Finančná správa (FS) SR.

"Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave. 'McDane' budú fungovať v stredu 30. marca od 8.00 do 17.00 h. a vo štvrtok 31. marca od 8.00 do 18.00 h," priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Od roku 2017, keď finančná správa prvýkrát sprístupnila túto službu, ju využilo takmer 8000 daňovníkov.

Bratislavský daňový úrad na Ševčenkovej ulici okrem toho zriaďuje aj dve preberacie miesta z exteriéru tak, aby klienti nemuseli vstupovať do budovy úradu. Počas posledných štyroch marcových dní sú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centre finančnej správy.

Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť splnilo približne 43 % daňovníkov.