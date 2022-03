Ceny ropy v závere týždňa vzrástli, cena Brentu uzatvorila nad 120 USD/barel

dnes 11:31 -

Ceny ropy vzrástli v závere piatkového (25. 3.) obchodovania o viac než 1 % a cena Brentu uzatvorila nad 120 USD za barel (159 litrov). Trhy koncom týždňa ovplyvnili najmä útoky na saudskoarabské ropné zariadenia. Rast zaznamenali ceny ropy aj za celý týždeň, a to zhruba o desatinu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji vzrástla na záver piatkového obchodovania o 1,62 USD (1,36 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 120,65 USD (109,66 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI vzrástla o 1,56 USD (1,39 %) na 113,90 USD/barel.

Čo sa týka týždenného vývoja, v obidvoch prípadoch sa ceny ropy vrátili k rastu, čo znamená prvý týždenný rast za posledné tri týždne. Cena Brentu vzrástla za celý týždeň o vyše 11,5 % a cena WTI o takmer 9 %.

Vývoj na ropných trhoch v závere týždňa ovplyvnili najmä správy o útoku jemenských povstalcov húsiov na ropné ciele v Saudskej Arábii, pričom zasiahli zásobník ropy saudskoarabského koncernu Aramco v meste Džidda. "Obavy na ropnom trhu, ktorý je napätý už preto, že obchodníci sa pre vojnu na Ukrajine vyhýbajú ruskej rope, opätovne vzrástli," povedal Andrew Lipow z Lipow Oil Associates v Houstone, poukazujúc práve na najnovší útok na zariadenie ropnej spoločnosti Aramco. Zároveň dodal, že útoky húsiov na ropné zariadenia v Saudskej Arábii sú stále častejšie.

Dôvodom je zapojenie Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) do občianskej vojny v Jemene. Konflikt medzi húsiami podporovanými Iránom a jemenskou vládou vypukol koncom roka 2014 a o pol roka sa do neho zapojila medzinárodná koalícia vedená Saudskou Arábiou a SAE, podporovaná USA a Britániou.

Viacerí analytici poukázali na fakt, že svetové zásoby ropy sú v súčasnosti najnižšie od roku 2014. To znamená, že trhy sú citlivé na akýkoľvek ďalší problém v dodávkach suroviny.

Rast cien ropy v závere týždňa by bol ešte výraznejší, tempo rastu však ovplyvnili skoršie informácie, že Američania nevylučujú ďalšie uvoľnenie ropy zo svojich strategických zásob. Ak by k nemu pristúpili, podľa nemenovaného zdroja z ropného trhu by bolo pravdepodobne vyššie než uvoľnenie 30 miliónov barelov začiatkom marca.