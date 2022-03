Exxon ťaží bitcoiny pomocou prebytočného plynu, projekt chce rozšíriť do štyroch krajín

Zdroj: bitcoinmagazine

Ľudia oboznámení s touto záležitosťou povedali, že ropný gigant má dohodu so spoločnosťou Crusoe Energy Systems o presmerovaní plynu, ktorý by sa inak vypustil z ložiska ropných vrtov, do mobilných bitcoinových baní. V správe sa uvádza, že pilotný projekt z januára 2021 v Bakkene v Severnej Dakote dnes spotrebuje až 18 miliónov kubických stôp plynu za mesiac, ktoré by Exxon inak nemohol speňažiť.

Exxon zvažuje podobné pilotné projekty na Aljaške, termináli Qua Iboe v Nigérii, argentínskom bridlicovom poli Vaca Muerta, Guyane a Nemecku, povedal jeden zo zdrojov pre Bloomberg. „Neustále vyhodnocujeme vznikajúce technológie zamerané na znižovanie nárastu objemov spaľovaných plynov v našich prevádzkach,“ povedala pre Bloomberg hovorkyňa Sarah Nordinová. Odmietla komentovať „fámy a špekulácie týkajúce sa pilotného projektu“.

Ťažba bitcoínov umožňuje producentom ropy predávať plyn, ktorý náhodne nájdu pri ťažbe ropy, čím nielenže prináša viac ziskov týmto spoločnostiam, ale prispieva aj k životnému prostrediu, keďže takýmto zdrojom energie sa bežne plytvá kvôli vzdialenosti od plynovodov.

Crusoe so sídlom v Denveri pomáha týmto spoločnostiam zachytávať nadbytočný plyn, premieňať ho na elektrinu a používať ho na napájanie dátových centier a ťažby bitcoinov. Spoločnosť odhaduje, že ťažba bitcoinov znižuje emisie oxidu uhličitého o viac ako 60 % v porovnaní s bežným spaľovaním.

Ropný a plynárenský gigant ConocoPhillips minulý mesiac rozbehol podobné operácie aj v Bakkene v Severnej Dakote, aby predal nadbytočný zemný plyn farme na ťažbu bitcoinov, ktorú prevádzkuje tretia strana. V Bakkene sa nachádza jedno z najväčších ložísk ropy a zemného plynu v USA, fenomén, ktorý viedol k „Bakkenskému ropnému boomu“, vďaka ktorému sa štát Severná Dakota stal druhým najväčším štátom produkujúcim ropu v krajine, hneď za Texasom.