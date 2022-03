Čínsky koncern Sinopec pozastavil rokovania o investícii v Rusku

dnes 17:18 -

Čínska ropno-chemická spoločnosť Sinopec pozastavila rokovania o významnej investícii v Rusku. Firma tak evidentne reagovala na výzvu čínskej vlády na opatrnosť potom, ako v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu západné štáty uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ako pre Reuters uviedli zdroje oboznámené s informáciami, Sinopec, najväčšia rafinérska spoločnosť v Ázii, pozastavila rokovania o investícii v hodnote 500 miliónov USD (454,46 milióna eur) do petrochemického sektora a podniku na predaj ruského plynu v Číne. To poukazuje na riziká, akým čelí aj najdôležitejší diplomatický partner Ruska v dôsledku nečakane tvrdých sankcií západných štátov.

Peking už niekoľkokrát dal najavo, že so sankciami proti Rusku nesúhlasí a dodal, že s Ruskom bude aj naďalej udržiavať doterajšie ekonomické a obchodné vzťahy. Čínska vláda ani neodsúdila akcie Ruska na Ukrajine a útok Moskvy odmietla označiť za inváziu. V zákulisí sa však Peking obáva, aby čínske firmy na spoluprácu s ruskými podnikmi nedoplatili a tlačí na spoločnosti, aby boli pri investíciách v Rusku opatrné. To je pritom druhým najväčším dodávateľom ropy a tretím najväčším dodávateľom plynu do Číny.

Po útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára tri čínske energetické koncerny Sinopec, CNPC a CNOOC začali preverovať vplyv sankcií na ich miliardové investície v Rusku, uviedli pre Reuters zdroje oboznámené so situáciou. Následne si ministerstvo zahraničných vecí pozvalo predstaviteľov týchto koncernov a stanovilo im, aby preskúmali svoje obchodné vzťahy s ruskými partnermi, dodali dva zdroje, ktoré si neželali byť menované. Jeden z nich uviedol, že ministerstvo firmy vyzvalo, aby v súvislosti s kúpou ruských aktív boli opatrné. Sinopec, ďalšie spoločnosti, ani ministerstvo sa k tejto záležitosti nevyjadrili.