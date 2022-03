Rusko otvorilo burzu a chce platby za komodity v rubľoch 

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Rusko po mesiaci otvorilo svoju burzu v Moskve, avšak s významnými obmedzeniami. Cieľom bolo predísť poklesu hodnoty cien ruských akcií. Burza sa tak otvorila len pre domácich investorov a zakázal sa predaj akcií na krátko. Nedá sa tak špekulovať na pokles hodnoty ruských akcií tým, že si ich požičiate, predáte a nakúpite späť až po ich poklese. Akcie môžu predávať len subjekty, ktoré ich už držali predtým a nakupovať môžu len miestni investori.



To značným spôsobom obmedzuje ich pokles, pretože západní investori nemôžu predávať svoje podiely tak, ako deklarovali po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Napriek tomu, že burza je otvorená, prepad je týmito obmedzeniami čiastočne odkladaný a rozložený v čase.



Vývoj ruského akciového indexu. Zdroj: Bloomberg







Rusko žiada platby v rubľoch za energetické komodity

Ide o odvetný krok za zmrazenie devízových rezerv, pretože centrálna banka môže korigovať kurz ruského rubľa iba čiastočne. Ako sa zdá, tento krok je viac ako kreatívny a viacerí ho označujú za veľmi šikovné opatrenie. „Vtip“ je v tom, že Rusko vlastne týmto núti západné subjekty predávať eurá a doláre a nakupovať za nich ruble. Tým sa vytvára dopyt po ruskej mene, rubeľ by začal posilňovať a zmiernil by sa vplyv sankcií a zmrazenia devízových rezerv.



Putin tak prehodil problém ruského rubľa na Európu a tá mu nepriamo pomôže s jeho posilnením, ak na požiadavku Moskvy pristúpi. Západ sa však odvoláva, že kontrakty sú uzavreté v eurách alebo dolároch a sú nemenné. Ak však príde z Moskvy zákon, že Gazprom musí prijímať iba rubeľ, bude to právnický spor.



Vývoj kurzu EUR/RUB za posledný rok





Čo prinesie ďalší týždeň?

Nový týždeň prinesie viacero dôležitých výsledkov. Prvým bude stredajšie číslo HDP z USA, ktoré sa očakáva za štvrtý kvartál na úrovni 7,1 % vs. 2,3 % za tretí kvartál. V piatok uvidíme z eurozóny výsledky marcovej inflácie, ktorá sa očakáva s rastom na 6,3 % vs. 5,9 % za február. V piatok budú taktiež zverejnené dáta z amerického trhu práce, kde sa očakáva 450 000 novovytvorených pracovných miest a pokles nezamestnanosti na 3,7 %. Trh budú samozrejme zaujímať aj nové skutočnosti v súvislosti so situáciou na Ukrajine.