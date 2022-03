Neexistujú vecné ani ekonomické výhrady na zníženie DPH pre gastro

dnes 17:01 -

Voči návrhu na zníženie DPH pre gastrosektor neexistujú žiadne vecné ani ekonomické výhrady. Po piatkovom stretnutí so zástupcami gastrosektora a cestovného ruchu z regiónu Vysoké Tatry a s predstaviteľmi iniciatívy Milujem zelené Tatry to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Sektor gastra a služieb nielen v Tatrách, ale na celom Slovensku je podľa prezidentky veľmi výrazným spôsobom postihnutý dosahmi pandémie. Jeho zástupcovia poukázali na to, že spôsob komunikácie pandemických opatrení ich postavil trochu do konkurenčnej nevýhody v porovnaní so zahraničím.

"Množstvo ľudí si zarezervovalo dovolenky skôr v zahraničí než na Slovensku, keďže nebolo jasné, či budú alebo nebudú otvorení, ako sa bude fungovať," uviedla Čaputová.

To, čo ich podľa prezidentky znevýhodňuje v porovnaní s krajinami Európskej únie (EÚ), je vysoká daň z pridanej hodnoty vo výške 20 percent, ktorú gastro na Slovensku má, pričom všetky ostatné štáty EÚ majú podstatne nižšiu úroveň DPH.

"Určite budem hovoriť na túto tému aj s predsedom vlády, pretože to je vlastne vec viacerých rezortov. Je evidentné, že žiadne vecné, ekonomické výhrady voči návrhu, zníženiu DPH v tejto oblasti, neexistujú. Sú tam podobné názory jednotlivých ministerstiev. Viem, že to má byť súčasťou väčšieho balíka zmien, ale ide o každý deň. Na gastrosektor je v tomto regióne napojených 13.000 rodín," zdôraznila Čaputová.

Ako povedala, to, o čo žiadajú a sú v komunikácii s ministerstvom dopravy, je kompenzácia zníženej tržby, ktorú mali za uplynulé obdobie. Žiadajú, aby pokračovala aj v nasledujúcom období a aby bolo prípadne zhodnotené, že by bola vyššia.

Predmetom debaty s predstaviteľmi iniciatívy bol podľa prezidentky legitímny záujem vyvážiť to, že Tatry sú, samozrejme, objektom veľkého záujmu a aj objektom územného rozvoja a výstavby, ktorá tu prebieha.

"V poslednom období územné plány okolitých miest a obcí v podstate ako keby išli skôr v ústrety tomu, že až tretina územia vyzerá, že by mohla byť potenciálne zastavaná. Chystá sa onedlho zákon z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý by v tomto mohol výrazným spôsobom pomôcť," dodala Čaputová.