Letný letový poriadok bratislavského letiska prinesie viacero noviniek

dnes 14:31 -

Úplne nová letecká linka do Záhrebu v Chorvátsku či obnovenie pravidelných letov na Sicíliu a do Dalamanu v Turecku. To sú niektoré z noviniek letného letového poriadku Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, ktorý vstupuje do platnosti so zmenou času od nedele (27. 3.). Letný letový poriadok bude platiť do konca októbra.

"Počet pravidelných leteckých liniek s odletom z letiska v Bratislave vzrastie oproti zime z 20 na 35 leteckých spojení. Zároveň budú môcť cestujúci počas letnej dovolenkovej sezóny využiť aj tridsať charterových letov z ponuky cestovných kancelárií. Očakávame preto nárast počtu vybavených cestujúcich v porovnaní s minuloročnou letnou sezónou," skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

"Vzhľadom na nárast letov pracujeme, samozrejme, aj na skvalitnení služieb letiska - pripravujeme online rezervačný systém parkovacích miest, zvýšenie kapacít parkoviska v areáli letiska (mimo hlavnej parkovacej plochy), ale aj obnovenie prevádzok občerstvenia v schengenskej aj neschengenskej časti terminálu," doplnil.

V nedeľu pribudne z bratislavského letiska nová pravidelná linka dopravcu Ryanair do Záhrebu s frekvenciou letov trikrát týždenne. Dopravca zároveň koncom marca obnoví z Bratislavy pravidelné letecké linky do Dalamanu v Turecku a do Trapani na Sicílii. V ponuke Ryanairu ostávajú aj na jar a v lete linky na Lanzarote na Kanárskych ostrovoch, do Kodane, Burgasu, na grécky ostrov Korfu, na Malorku, ale aj do Solúna.

Dopravca Wizz Air má v ponuke letov počas letného letového poriadku aj naďalej linky do Londýna-Lutonu, Sofie či Skopje a dopravca Air Cairo pokračuje v pravidelných letoch do Hurghady.

Letným dovolenkovým destináciám bude opäť dominovať Turecko, Grécko, Bulharsko či Cyprus. Do tureckej Antalye zabezpečí priame pravidelné lety dopravca Smartwings, ktorý ponúkne cestujúcim z Bratislavy aj lety do Dubaja (do mája), Burgasu, do Katánie, ale tiež na grécke ostrovy Kréta, Rodos a Zakyntos, na Malorku či na Cyprus.

Novinkou s odletom z Bratislavy v ponuke cestovných kancelárií budú raz týždenne aj charterové lety do Senegalu, do Jordánska aj Tuniska. Air Montenegro prepraví cestujúcich do Tirany v Albánsku a Tivatu v Čiernej Hore. V ponuke cestovných kancelárií je možné nájsť aj letné lety na chorvátsky ostrov Brač. Počas Veľkej noci je v pláne aj charterový let do Kolomba na Srí Lanke s medzipristátím na Maldivách.