SR na summite EÚ podporuje návrh spoločných nákupov plynu a energie

Slovensko na zasadnutí Európskej rady podporí návrh na spoločné európske nákupy plynu a ostatných energonosičov, lebo je to výhodné. Naznačil to slovenský premiér Eduard Heger po príchode na druhú časť dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, ktorá je venovaná zmierňovaniu dôsledkov energetickej krízy. Informuje spravodajca TASR.

Piatok, druhý deň summitu, je zameraný na energetiku a na snahy Európskej únie čeliť narastajúcim cenám energií, ako aj na ambície čo najrýchlejšie sa odstrihnúť od dodávok energetických surovín z Ruska.

Heger pripomenul, že lídri EÚ majú na pracovnom stole viacero návrhov, z ktorých si môžu vyberať. Slovensko podľa jeho slov podporí myšlienku spoločných nákupov plynu a energetických surovín, čiže model, ktorý sa dobre osvedčil pri spoločnom nákupe proticovidových vakcín a testov.

Spresnil, že EÚ, ktorej súčasťou je aj Slovensko, postupuje spolu a vie si ako organizácia vyrokovať oveľa lepšie podmienky pri rokovaniach s externými dodávateľmi energetických surovín. "Preto podporujeme myšlienku spoločných nákupov plynu," odkázal predseda slovenskej vlády.

"Výhodou na Slovensku je, že máme regulované ceny pre obyvateľov aj čo sa týka elektrickej energie, aj čo sa týka plynu. Na tento rok máme obyvateľov chránených pri cenách plynu – a pri cenách elektriny na ďalšie dva roky," vysvetlil premiér.

Európska komisia v stredu, deň pred summitom EÚ, predložila sériu návrhov, ako udržať ceny plynu na prijateľnej úrovni pre európske domácnosti a podniky. Návrh okrem spoločnej platformy pre nákupy plynu hovorí aj o naplnení európskych zásobníkov plynu na 80 percent do 1. novembra tohto roku. Heger tvrdí, že Slovensko tento cieľ dokáže naplniť.

"My máme veľkú kapacitu zásobníkov a je pre nás strategicky dôležité, aby sme naše zásobníky mali naplnené ako prvé, lebo nám to zvyšuje bezpečnosť. Techniky a spôsobilosti na to máme," uviedol Heger.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem